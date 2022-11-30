У посольстві України в Мадриді розповіли, що було в посилці, яка вибухнула

Біля посольства України у Мадриді стався вибух. Один зі співробітників дипвідомства відкрив конверт, у якому знаходився невеликий вибуховий пристрій.

Стало відомо, що посилку було надіслано особисто на ім’я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева. Йдеться про пакет, розмір якого значно більший, ніж лист із документами.

Про це повідомляє видання "Європейська правда", посилаючись на слова Погорельцева.

"У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри та він сам – щоби нікого не було поруч – вийшов із цією "поштою" на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух", – розповів Сергій Погорельцев.

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