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"Російську катьку зняв – українську Катерину народив": Братчук зворушливо похвалився народженням доньки (фото)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
Дата публікації
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Автор
Сергій Братчук Новина оновлена 12 квітня 2023, 14:39
Сергій Братчук. Фото Колаж "Телеграфу"

У відомого спікера Одеської ОВА Сергія Братчука народилася донька. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці й зробив це досить оригінально.

"Російську катьку зняв – українську Катерину народив!" — Прокоментував Братчук народження дитини. У дописі він мав на увазі пам’ятник Катерині ІІ, який демонтували в Одесі.

Новина доповнюється…

Теги:
#Одеса #Демонтаж #Катерина #Катерина Друга #Демонтаж пам'ятника