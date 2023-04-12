"Російську катьку зняв – українську Катерину народив": Братчук зворушливо похвалився народженням доньки (фото)

У відомого спікера Одеської ОВА Сергія Братчука народилася донька. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці й зробив це досить оригінально.

"Російську катьку зняв – українську Катерину народив!" — Прокоментував Братчук народження дитини. У дописі він мав на увазі пам’ятник Катерині ІІ, який демонтували в Одесі.

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