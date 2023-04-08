"Чоткий паца з Рівного" більше не холостяк: відомий воїн одружився (відео)

Іван Мартинов — не лише мем, але й мужній захисник України

Український воїн Іван Мартинов, який відомий у мережі під іменем "Чоткий паца з Рівного", одружився. Герой розписався у ДРАЦСі в Хмельницькому.

Відео з церемонії опублікувала кохана Івана Ольга та дівчина з родини відомого військового Тетяна Деркач. Також місцевий рівненський Telegram-канал "Твоє Рівне" запостив світлину, зробленою фотографинею.

Кохану Івана звати Ольга Кравчук (тепер Мартинова). Як ми вже говорили, молодята побралися у місті Хмельницькому. Публіці про особисте життя Івана раніше було не відомо. Воїн майже не веде соцмережі.

І хоча періодично дає інтерв’ю, однак розповідає або про службу, або про те, як став мемом. Обраниця воїна на сторінці у TikTok публікувала кілька відео з Іваном ще до того, як вони побралися.

Нагадаємо, Іван Мартинов знищує ворогів на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення. А до того він тривалий час воював у зоні АТО/ООС. Спершу добровольцем, потім служив 5 років за контрактом. А до того брав активну участь в Революції Гідності. Потім займався волонтерством, а далі пішов боронити країну. Потім повернувся додому.

Івана забрали на фронт по дзвінку з сільради зранку 24 лютого 2022 року у перший день вторгнення. Він навіть не встиг попити кави та поснідати. Як повідомили у штабі ООС, Герой служить у складі окремої 68-ї єгерської бригади ЗСУ. Нагадаємо, торік у листопаді одружився звільнений із полону офіцер "Азова", Герой України Лев Пашко.