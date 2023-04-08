"Четкий паца из Ровно" больше не холостяк: известный воин женился (видео)

Иван Мартынов — не только мэм, но и мужественный защитник Украины

Украинский воин Иван Мартынов, известный в сети как "Четкий паца из Ровно", женился. Герой расписался в ГРАГСе в Хмельницком.

Видео с церемонии опубликовала любимая Ивана Ольга и девушка из семьи известного военного Татьяна Деркач. Также местный ровенский Telegram-канал "Твоє Рівне" запостил фотографию, сделанную фотографией. Возлюбленную Ивана зовут Ольга Кравчук (теперь Мартынова). Как мы уже говорили, молодожены обручились в городе Хмельницком. Публике о личной жизни Ивана раньше было неизвестно. Воин почти не ведет соцсети.

И хотя Иван периодически дает интервью, однако рассказывает либо о службе, либо о том, как стал мемом. Избранница воина на странице в TikTok публиковала несколько видео с Иваном еще до того, как они обручились.

Напомним, Иван Мартынов уничтожает врагов на фронте с самого начала полномасштабного вторжения. До этого он долгое время воевал в зоне АТО/ООС. Сначала добровольцем, потом служил 5 лет по контракту. А до этого активно участвовал в Революции Достоинства. Потом занимался волонтерством, а затем пошел защищать страну. Потом вернулся домой.

Ивана забрали на фронт по звонку из сельсовета утром 24 февраля 2022 в первый день вторжения. Он даже не успел попить кофе и позавтракать. Как сообщили в штабе ООС, Герой служит в составе отдельной 68-й егерской бригады ВСУ. Напомним, в ноябре прошлого года женился освобожденный из плена офицер "Азова", Герой Украины Лев Пашко.