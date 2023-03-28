"Я не верил, что этот черт забросит такую движуху": "Четкий паца" рассказал о войне, как стал мемом и фейк о его смерти

В настоящее время герой мема стал опытным воином, защищающим страну

Герой известного мема "Ровенский четкий паца" Иван Мартынов защищает страну с самого начала полномасштабного вторжения. До этого он также много лет пробыл на Востоке страны. В 2015 году он стал участником опроса на улицах Ровно, где поразил зрителей своей искренностью и артистичностью. Его выражение "Это реально мерзость" стало крылатым.

Сейчас Ивану 30 лет и он воюет на Донбассе. Мужчина служит старшим стрелком и парамедиком в 68-й отдельной егерской бригаде. Об этом он рассказал в интервью проекту " Ukrainian Witness ". Он рассказал свою историю до того, как стал легендой и что произошло после. Да, Иван был участником Революции Достоинства и сражался на Майдане против силовиков Януковича. Ивана задержал "Беркут", он попал в СИЗО и ему угрожали сроком за участие в массовых беспорядках.

Когда закончился Евромайдан, Иван занялся волонтерством в Ровно. Именно в этот период жизни его и наткнулись журналисты во время своего блиц-опроса. "Я такой бродвейный котик, бродил себе по городу по ночам. Нормальный босяк", — рассказывает воин.

Впоследствии он захотел стать боевым медиком, а затем уехал служить в Авдеевку. В ВСУ он с 2016 года. Под Соледаром был его первый боевой опыт. Уже по возвращении из зоны АТО Иван начал пить. Для него город Ровно стал совсем другим после пережитого, поэтому он не знал, как себя здесь найти. Кроме того, на парня давили сложные жизненные обстоятельства.

Отец военного является священником. Он не всегда выдерживал выходки сына: "Папа выбегал из дома, говорил: "Сын, спохватись". До службы Иван был с отцом как близкие друзья, уже после службы они могли поговорить 5 минут и потом целый день молчать.

"Я не верил, что этот черт забросит такую движуху", — рассказывает Иван о своих ожиданиях перед вторжением. После службы он планировал овладеть еще какой-то специальностью и работать.

Как только началось полномасштабное вторжение, Ивана забрали защищать страну. Утром 24 февраля 2022 года ему позвонили из военкомата и приказали собираться. Он даже не позавтракал, только успел сложить рюкзак. "Моя работа теперь проста, – говорит военный. – Я должен сделать так, чтобы никто из них не прошел дальше. Много за куском выгонять ублюдка из своего дома, из своей земли".

По словам Ивана, сейчас в отличие от АТО все очень быстро происходит. "Сейчас ты ешь с собратом горячую кружку "Мивины", отходишь отработать – вдруг прилет. И все, больше он тебе утром не скажет: "Что ты, привет, п***юк".

Также ему запомнился фейк, распространенный пропагандистами в конце прошлого года. Тогда в соцсетях продвигали информацию, будто Иван погиб в боях. "Сижу я с ребятами на работе, а тут такая картина — меня похоронили. Вдруг был, быстро исчез", - удивляется герой интервью. "Бог забирает лучших, им там сто пудов лучше, чем здесь. Они давным-давно заслужили быть в лучших условиях", - рассказывает Иван.

Напомним, что участники "гадяцкого сафари" рассказали, как уничтожали танки оккупанты. Также напомним, что недавно Главнокомандующий Валерий Залужный наградил воина, самостоятельно уничтожившего много оккупантов. Его видео стало знаменитым в сети.