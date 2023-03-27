"Гадячское сафари": как простые украинцы на Полтавщине заставили отступить знаменитую кантемировскую дивизию

Именно под Гадячем регулярные российские войска впервые с начала широкомасштабной войны оставили захваченную территорию с большими потерями техники

под Житель Гадяча Полтавской области 52-летний Александр Сиваш уверен: этот эпизод российско-украинской войны, известный под названием "гадячское сафари", войдет в учебники истории как одно из выдающихся событий, изменивших возможный сценарий развития боевых действий в начале широкомасштабного вторжения войск рф в Украину. Если бы тогда, 26—28 февраля 2022 года, знаменитая со времен Советского Союза кантемировская танковая дивизия смогла продвинуться дальше бывшего Гадячского (ныне Миргородского) района, граничащего с Сумщиной, то ей открылась бы дорога на Миргород, где базируется военный аэродром, а дальше на Киев, который попал бы в полуокружение, как со стороны Беларуси, или на Полтаву. Но на пути кантемировцев встали самоотверженные местные жители, у которых не было оружия, а было только одно желание — не пустить врага на родную землю. И они при поддержке бойцов Миргородской терробороны и ВСУ вынудили русских солдат отступать и оставлять технику. В общей сложности 10 процентов.

"Вместе с вражескими боеприпасами я "затрофеил" еще и оккупанта"

- А "Урал", загруженный оружием, я у них демонстративно "отжал", — Александр Сиваш — солидный седой мужчина — улыбается уголками губ. – Эта идея возникла у меня спонтанно. Разведгруппа ВСУ, у которой я был проводником, получила задачу уничтожить находившуюся на выезде из Веприка фермерскую АЗС, чтобы она не досталась оккупантам. Готовясь к весенне-полевым работам, фермеры завезли туда много солярки. А у рашистов, которые не смогли пройти по нашим заблокированным дорогам, закончилось горючее, и колонна техники стала в лесу, возле которого как раз находилась АЗС. Они начали воровать топливо с той заправки. Так просто отдать горючее врагу было бы преступлением.

Ага, так вот, утром 28 февраля я вывел разведывательно-штурмовую группу, в которую входили также теробороновцы, через лес по тайным тропам к АЗС. На тот момент там стояли две единицы военной техники и два "Урала". Один из автомобилей — автозаправщик на базе шасси "Урала" — как раз заливал солярку. Оценив обстановку, военные приняли решение взорвать автозаправку. Всё прошло хорошо. Кроме сожженной техники, на месте происшествия остались, как потом стало известно, три сгоревших трупа. А вражеского часового наши разведчики обезвредили, но он успел выстрелить, и после этого началась зачистка территории. Сразу же разведгруппа получила приказ командира быстро отступать.

Но мое внимание не отпускал уцелевший "Урал", стоявший метрах в ста от места пожара. Не долго думая, я попросил ребят прикрыть меня и запрыгнул в кабину (водитель автомобиля, думаю, оставил ее перед взрывом и погиб) и двинулся в сторону леса, где находились наши. Ехать было недалеко – метров 700-800. Но это была едва ли не самая длинная дорога в моей жизни. Практически сразу я получил ранение в правую руку от российского снайпера. Окровавленная концовка скользнула вниз, поэтому руль продолжал удерживать только левой. Через несколько минут получил еще одно ранение – в левую ногу. Трудно сказать, откуда пуля прилетела, потому что наши бойцы не дремали. Ну, представьте, на вас едет вражеский автомобиль, может, с целой группой захвата, ведь никто не знает, что там у него под тентом.

Отжатый обстрелянный бензозаправщик

Двигаясь в лес, я попал под перекрестный огонь. Группа прикрытия ликвидировала проявившего себя снайпера. Словом, "Урал" сильно повредили: колеса пробили, бак, радиатор, кабину... Только в лобовом стекле, наверное, было дырок двадцать. Пришлось остановиться и лечь под педали. Не знаю, что тогда сработало, но я смог дотянуться до телефона, найти номер ожидавшего меня в лесу товарища и попросил остановить стрельбу по "Уралу", потому что я нахожусь в нем…

Далее события развивались без участия Александра Сиваша, поскольку его сразу же доставили в больницу со сложным ранением. Говорит, снайперская пуля, попав в тело, превращает мышцы в фарш, а кости в пыль. Поэтому даже через год после тех событий поврежденную руку хирурги то собирают, то заново ломают. Но это отдельная история, к которой мы еще вернемся.

Александр Сиваш: "Снайперская пуля, попав в тело, превращает мышцы в фарш, а кости в пыль"

- Как оказалось, я "затрофеил" не просто новенький "Урал", а еще и кучу вооружения, которое было в кузове, — снова скупо улыбается мой собеседник. — В том числе — винтовки, снаряды, пулеметы, в частности советский крупнокалиберный "Утес", а также рация. Достаточно всего. Для военных в тот момент это было как находка. Ребята из теробороны быстро все это выгрузили и поставили пустой "Урал" посреди дороги у моста, чтобы перекрыть дорогу оккупантам. Россияне подъезжали потом к нему, хотели забрать, но у них ничего не получилось. Он отремонтирован и выполняет свою функцию на фронте в составе одного из подразделений ВСУ.

Это еще не все. Среди ящиков с вооружением в кузове скрывался российский военный, молодой контрактник. Запрыгнул туда, когда раздался взрыв на заправке, и таким необычным путем попал в плен. Его потом судили в Котельве.

Тот самый "Урал", в котором было оружие и оккупант

За этот подвиг Александр Сиваш был удостоен ордена "За мужество" ІІІ степени.

Кантемировская дивизия кончилась под Бобриком

Почему кантемировская дивизия оказалась на севере Полтавщины? Одна из версий — чужаки, миновав Лебединский район Сумщины, заблудились и дали крюк протяженностью около 10 километров, потому что местная тероборона 25 февраля сняла все дорожные указатели. По другой версии, они пользовались устаревшими картами и поехали по заброшенным дорогам.

— Я не знаю, как они собирались дойти из Белгорода в Киев. До сих пор удивляюсь, почему они сюда поперлись. Это ведь не стратегическое направление! — вспоминает эти события 57-летний председатель Великобудищанской территориальной общины, генерал-майор пограничных войск в запасе Николай Шаблий. — Мое видение как военного, что они все-таки заблудились, ведь это не ближайшая дорога на Киев. А если бы шли на Полтаву, то продвигались на Зиньков, по прямой дороге от Ахтырки. Так или иначе, кантемировцы оказались на территории нашей общины, через которую проходит трасса Гадяч — Сумы. Между селами Бобрик, Веприк и Мартыновка стояли с одной стороны до 200 единиц техники, с другой – 155, были также небольшие группы по 20 единиц, разведывательные дозоры. Но наше население не паниковало, напротив, было преисполнено решимости дать достойный ответ врагу. Некоторых даже приходилось сдерживать.

Два простых тракториста Алексей Вовк и Владимир Иващенко из Мартыновки, например, собственноручно сожгли три танка коктейлями Молотова. Иващенко за участие в "гадячском сафари" получил орден "За заслуги" III степени и защищает Украину на фронте. Надеюсь, награда найдет и Алексея Вовка, документы на него поданы в областную военную администрацию.

Сожженная техника окупантов

– Да, мы сожгли танки Т-72 и Т-64, – подтверждает Алексей Вовк. — Это было не так уж трудно. Едет колонна, например, и вдруг останавливается танк. Горючее кончилось, аккумулятор сел или еще какая-нибудь причина. Экипаж пересаживается в другой транспорт, и колонна двигается дальше. Володя стоит на шухере, а я, только они исчезают из виду, бегом к танку. Забираю оттуда все, что можно: пулеметы, патроны… Зарываем это добро в ближайшей посадке, а в открытый люк бросаем гранату. Прятались с Володей на ферме, в нескольких сотнях метров от дороги.

И вот представьте эту сцену. Очередной танк, в который мы швырнули коктейль Молотова, начинает гореть и взрываться. А в это время к нему приближается боевая машина пехоты. Может, везла горючее, чтобы заправить и забрать. И только поравнялась с танком, как в этот момент в нем взрывается боекомплект. Башню срывает, и она летит в поле. С поврежденной БМП слетает гусеница, а пятеро ошалевших орков выскакивают вон и скрываются в лесу, где стоит их колонна.

— В некоторых танках даже пушки не были очищены от смазки, что свидетельствовало о том, что они стояли законсервированными, — продолжает Николай Шаблий, также удостоенный ордена "За мужество" III степени. — А на бортах были нарисованы флаги, что указывало на их участие в параде на красной площади. Эти танки у нас ни одного выстрела не сделали. В общей сложности наши партизаны взорвали три танка, по одной САУ и БМП. Еще 15 единиц техники оккупанты бросили. Среди них МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) и зенитный ракетный комплекс ТОР. Все эти трофеи после ремонта переданы в ВСУ.

Николай Шаблий удостоен ордена "За мужество" III степени

Как рассказывает Николай Шаблий, кантемировцы загоняли военную технику прямо на огороды крестьян. У одной бабушки стоял целый "автопарк": 4 танка, 2 БТРа и столько же БТ-ЛБ. На Бобрик навели дула танков и приказали деду Боре, живущему на окраине села, вызвать на переговоры "старшего". Надо, мол, встретиться, обсудить ситуацию.

— Мне передали эту просьбу, я доложил о ней главе Миргородской райгосадминистрации и главе СБУ в Полтавской области, — продолжает Николай Шаблий. – Председатель РГА пытался отговорить меня от такой встречи, боялся, что я могу с нее не вернуться. А руководитель службы безопасности благословил: "С Богом!" Я заранее знал, о чем со мной будут говорить. О тех брошенных танках, которые наши патриоты ночью разобрали и сожгли. Приезжаем, значит, мы с моим соседом на его автомобиле в определенное место. Сосед остается в салоне, а я подхожу к "переговорщикам" — офицеру и двум солдатам. Они стоят возле "Тигра", солдаты навели на меня свои автоматы. Я сразу же перехватываю инициативу и спрашиваю, откуда они и что здесь делают. Офицер оказался из Нижнего Новгорода. Психологически чувствую момент и перехожу в наступление. Называю фамилии российских генералов, с которыми учился в танковом училище в Харькове. Он знает всех. Опускает глаза. Ему не только стыдно, ему неудобно. Вопрос о сожженных танках висит в воздухе, но так и не озвучивается.

Генерал-майор Николай Шаблий мастерски провел переговоры с оккупантами

Не знаю, что на них повлияло, но на следующий день они уехали.

Это было первое отступление регулярной российской армии с захваченной территории Украины. Кантемировцы отправились сначала на Сумщину, а через месяц были отодвинуты нашими войсками к украинско-российской границе. Только за три недели полномасштабной войны знаменитая дивизия потеряла 71 танк: 6 танков Т-72 и 65 танков Т-80, то есть около трети от общего количества. После разгрома в Тростянце командир 13-го танкового полка дивизии застрелился, а командующий 1-й танковой армией западного военного округа рф генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с поста.

А гадячане с гордостью говорят: кантемировская дивизия кончилась под Бобриком.

Со старого моста и башней в воду

— Россияне, которые заехали к нам, планировали завершить "спецоперацию" за три дня (это было понятно по сухпайкам, часть из которых была просрочена, а срок годности других истекал 27 февраля), — продолжает участник теробороны, предприниматель, депутат Полтавского областного совета Алексей Матюшенко. — Они не были такими злыми, как дээнэровцы, удмурты, буряты, которые оккупировали Тростянец и Ахтырку. Один наш водитель автобуса, эвакуировавший оттуда гражданских, когда там еще стояли россияне, рассказывал, что рашисты заставляли его раздеваться до футболки при минус 10 градусах, чтобы посмотреть, нет ли следов от приклада. Они дрались между собой, стрелялись, устраивали конфликты, грабили мирное население… Словом, были очень жестокими. А сюда к нам приехали мобилизованные, большинство из которых — напуганная молодежь. Местные рассказывали, что культурно у них просили телефоны, чтобы позвонить родным. Хотя назвать их мирными людьми нельзя. У них на броне осталось полно стреляных гильз — автоматных и пулеметных. Значит, в Сумской области они уже стреляли по ком-то!

Задержанные в гадячских лесах оккупанты

О том, что из Великой Писаревки (поселок городского типа Сумской области, который граничит с Белгородской областью) движется в направлении Ахтырки, а дальше на Гадяч страшная колонна техники, миргородские теробороновцы знали 25 февраля. Они были подготовлены и понимали, что делать. В Гадяче был создан координационный центр, который для каждой из организованных команд определил свой участок ответственности. В первую очередь выставили блокпосты. Но самое главное – перекрыли бетонными плитами мосты перед Гадячем и Веприком. Лесники получили задачу валить деревья на дороги. Охотники приготовили ружья. Представители военных раздали оружие: на одного желающего автомат и по 18 патронов к нему. В каждом селе были определены координаторы. А перед этим вместе наделали коктейли Молотова, на которые пустили 200-литровую бочку нефтепродуктов.

Между тем райотдел полиции и военкомат закрылись, а их сотрудники получили команду уехать из города.

Участники "гадячского сафари" не исключают, что у рашистов были наводчики в районе, которые предупредили их о перекрытой основной дороге, поэтому они поехали по старой дороге, через аварийный мост. А может, действительно пользовались еще советскими картами? Но факт остается фактом. Узкий деревянный мост через реку Псел возле села Плешивец "пропустил" пару автомобилей, ехавших впереди колонны, а под командирским танком Т-80 провалился. Экипажу спастись не удалось.

Вражеский танк упал с моста в реку

Те, кто находился в автомобилях, остались отрезанными от колонны на другом берегу реки, а те, что не прошли, вынуждены были развернуться и спрятаться в лесу в ожидании помощи в виде продуктов, горючего, боекомплектов. Но так и не дождались – поставки для захватчиков перекрыли соседи-сумчане. Собственно, с этого момента и началась охота на российских военных под Гадячем.

"Мой агент пряталась в кустах, боялась, что ее могут расстрелять рашисты, но свой пост не бросила"

- "Гадячское сафари" — это не миф, — добавляет 41-летний ветеран АТО Тарас Солдатов. — Я не видел, чтобы люди так когда-то сплачивались. 24 февраля у Союза участников АТО стояла километровая очередь желающих записаться в тероборону, чтобы получить оружие и защищать родную землю. Выслеживали врага, координировались, лежали в полях, звонили по телефону, куда могли, долго искали оккупантов по лесам, где они прятались, находили замерзших… У меня есть товарищ в Миргороде, сам из Донецкой области, так вот, это он впервые употребил это выражение — "гадячское сафари". Звонит мне и говорит: "У вас там такое гадячское сафари". Затем этот термин подхватил фейсбук. Мои побратимы из Винницы, Львова, с которыми мы воевали в 2015-2016 годах, начали спрашивать, не нужна ли их помощь на "охоте"…

Теробороновцы Алексей Матюшенко, Тарас Солдатов

— Теробороновцы были на постоянной связи с жителями деревень, в которые вошла вражеская техника, — рассказывает Александр Сиваш. — Сегодня, может, это и смешно, но моим координатором была женщина, которая вела наблюдение из… кустов. Звонит и говорит: "Боже, что я делаю? Меня же могут расстрелять!" Но пока всю технику не пересчитала, свой пост не бросила. Когда враг стоял в лесу, туда ходили лазутчики, обнаруживали места, звонили по телефону, мы ездили, проверяли информацию, передавали координаты в Генштаб.

Скоординированные действия и сплоченность теробороновцев, охотников, предпринимателей, обычных сельских жителей дали возможность ВСУ выиграть время и разбить отступавшую вражескую колонну с "Байрактара".

Один из подбитых российских танков

"Асвабадители" двое суток держали Малобудищанскую общину в напряжении. И еще через пять дней местные жители вместе с военными вылавливали их по лесам, где они пытались спрятаться. Было обнаружено и взято в плен около десятка чужаков. Позже саперы на месте стоянки "завоевателей" обезвредили около 40 взрывоопасных предметов. Среди них – снаряд реактивной системы залпового огня. И, вероятно, это еще не все.

К сожалению, не обошлось без жертв с нашей стороны. От рук рашистов погиб житель общины 34-летний Валерий Дибров. Обстоятельства его смерти неизвестны, но, очевидно, он опрометчиво начал предъявлять претензии российским воякам. Еще двое погибших — сержант Николай Курочка и старший солдат Тимофей Ярмак — теробороновцы из Ахтырки. Проезжая на гражданской машине мимо фермы, где находились россияне, они выпустили в ту сторону автоматную очередь, а затем бесстрашно поехали прямо на них. Те расстреляли их из "калашникова".

На месте расстрела ахтырских теробороновцев установлен памятный крест

Легкие ранения получил также 66-летний мужчина из Веприка, который вел наблюдение за движением ордынцев: основной удар принял его автомобиль. Ну а Александр Сиваш из Гадяча, глава единого центра помощи участникам АТО, который с 2014 года серьезно занимался волонтерством, с тех пор, как был ранен в руку во время похищения "Урала" с бензозаправки, все еще не восстановился. За год перенес около десятка операций в Украине, а теперь им занимаются канадские врачи, периодически приезжающие в Польшу для бесплатного лечения пострадавших во время российско-украинской войны. Обещают, что благодаря применению их методики совмещения костей к мужчине вернется подвижность конечности. А пока они их поломали, чтобы в апреле собрать по-новому.

Александр Сиваш после ранения открыл в себе талант художника

Но, как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Александр, до ранения занимавшийся ремонтом техники и пассажирскими перевозками, после ранения открыл в себе талант художника. Как-то в кабинете психолога, с которым он стал заниматься, находясь в больнице, его внимание привлекли краски. Мужчина, чтобы как-то занять себя и отвлечься от страданий, начал рисовать цветы левой рукой. Заинтересовавшись новым занятием, впоследствии овладел уроками рисования в интернете. Испытал новые техники, методики, материалы. С каждым рисунком получалось все лучше и лучше. В его картинах появлялась глубина, вторые и третьи планы.

Сегодня творчество Александра Сиваша признают даже маститые художники.

Две картины Александра Сиваша

У него уже было пять авторских выставок в Полтаве, в ближайшее время планируется еще одна, в Киеве.

Картины Александра Сиваша

В его планах также организовать аукцион своих картин за границей, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Фото и видео предоставлены Александром Сивашем и из открытых источников