Укр

Едва "живые" дома и разрушенные улицы: как выглядит Тростянец после освобождения от оккупантов (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Изуродованные улицы украинского городка Новость обновлена 14 апреля 2022, 09:41
Изуродованные улицы украинского городка

Город находился в оккупации около месяца

С первых дней полномасштабного вторжения российской федерации в городке Тростянец, что в Сумской области, шли ожесточенные бои. На протяжении почти месяца российские изверги обстреливали инфраструктуру города и уничтожали его мирное население. Подавляющему большинству жителей пришлось бежать и покидать собственные дома. В начале марта населенный пункт начал страдать от гуманитарной катастрофы: люди, оставшиеся прятаться в подвалах, жили без воды, еды, медикаментов и даже теплой одежды. Однако, благодаря мощному противостоянию защитников Родины, уже 26 марта город был освобожден от оккупации россиян.

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Корреспонденту "Телеграфа" удалось побывать на руинах еще недавно прекрасного украинского города и зафиксировать последствия зверств оккупантов.

Русские нацисты обстреливали Тростянец днем и ночью. Не жалели ни гражданскую инфраструктуру, ни невинных мирных жителей. Люди вынуждены были выживать в сырых подвалах только на одной воде.

Разрушенный центр Тростянца Сумской области с воздуха

В жилых кварталах города оккупанты разместили габаритную боевую технику, из которой гасили по украинцам, понимая, что украинские военные бить в ответ не будут, ведь могут пострадать гражданские. В то же время россиян такой результат событий совсем не волновал.

После ожесточенных боев, которые круглосуточно шли в городе, россияне потерпели ряд неудач и, благодаря успешной работе наших ребят из ВСУ, они все же сбежали из населенного пункта и его окрестностей, оставляя вооружение, технику и боеприпасы прямо на улицах. Часть этой техники теперь служит бойцам 93 бригады, которые используют ее для освобождения других украинских городов от оккупации.

Разрушенный войной Тростянец после месяца оккупации россии

Видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" продемонстрировал, как сейчас выглядит украинский город Ахтырка после месяца оккупации российскими нацистами.

Теги:
#Сумщина #Город #Окупация #Тростянец #ВСУ
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