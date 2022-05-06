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Герой мема "Чоткий паца з Рівного" уничтожает российских оккупантов на Донбассе: "мо***лі - це мєрзость"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Иван Мартынов Новость обновлена 06 мая 2022, 10:39
Иван Мартынов

Иван Мартынов, известный в сети как "Четкий паца из Ровно", воюет с оккупантами

Автор культового в сети мема "це мєрзость, це реально мєрзость" про экономическую ситуацию в 2014 году Иван Мартынов, который более известный интернет-сообществу как "чоткий паца з Рівного", уничтожает российских захватчиков на востоке Украины.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Мартынов без сожаления уничтожает россиян в составе отдельной 68-й егерской бригады ВСУ на Донецком направлении. Сейчас мало кто знает, что мужчина активно участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, затем подписал контракт с ВСУ, где отслужил 5 лет.

Иван Мартынов
Иван Мартынов

Иван Мартынов вспоминает, как в первый день вторжения армии рф в Украину сквозь сон услышал летящие российские ракеты: "Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате".

Теперь автор мема-хита планирует жениться и поехать путешествовать — посмотреть на мир "без рашистской гадости". Сегодня "Чоткий паца" уверен: "мо***лі — це мєрзость".

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. Также недавно сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.

Теги:
#Ровно #Мемы #ООС
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