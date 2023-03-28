"Я не вірив, що цей чорт закине таку двіжуху": "Чоткий паца" розповів про війну, як став мемом і фейк про його смерть

Нині герой мему став досвідченим воїном, який боронить країну

Герой відомого мему "Рівненський чоткий паца" Іван Мартинов захищає країну з самого початку повномасштабного вторгнення. До того він також багато років пробув на Сході країни. У 2015 році він став учасником опитування на вулицях Рівного, де вразив глядачів своєю щирістю та артистичністю. Його вислів "Це реально мерзость" став крилатим.

Нині Івану 30 років і він воює на Донбасі. Чоловік служить старшим стрільцем та парамедиком у 68 окремій єгерській бригаді. Про це він розповів в інтерв’ю проєкту "Ukrainian Witness". Він розповів свою історію до того, як став легендою та що сталося після. Так, Іван був учасником Революції Гідності та бився на Майдані проти силовиків Януковича. Івана затримав "Беркут", він потрапив у СІЗО і йому погрожували строком за участь в масових заворушеннях.

Коли закінчився Євромайдан Іван зайнявся волонтерством у Рівному. Саме у цей період життя на нього й натрапили журналісти під час свого бліц-опитування. "Я такий собі бродвейний котик, бродив собі по місту ночами. Нормальний босяк", — розповідає воїн.

Згодом він захотів стати бойовим медиком, а потім поїхав служити в Авдіївку. У ЗСУ він з 2016 року. Під Соледаром був його перший бойовий досвід. Уже після повернення із зони АТО Іван почав пити. Для нього місто Рівне стало зовсім інше після пережитого, тож він не знав, як себе тут знайти. Крім того, на хлопця тиснули складні життєві обставити.

Батько військового є священником. Він не завжди витримував витівки сина: "Тато вибігав з хати, казав: "Сину, схаменись". До служби Іван був із батьком наче близькі друзі, вже після служби вони могли поговорити 5 хвилин і потім цілий день мовчати.

"Я не вірив, що цей чорт закине таку двіжуху", — розповідає Іван про свої очікування перед вторгненням. Після служби він планував опанувати ще якусь спеціальність і працювати.

Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, Івана забрали захищати країну. Зранку 24 лютого 2022 року йому подзвонили з військкомату та наказали збиратися. Він навіть не поснідав, лише встиг скласти рюкзак. "Моя робота тепер проста, – каже військовий. – Я маю зробити так, щоб ніхто з них не пройшов далі. Шмат за шматом виганяти ублюдка зі своєї хати, зі своєї землі".

За словами Івана, зараз, на відміну від АТО, усе дуже швидко відбувається. "Зараз ти їси з побратимом гарячу кружку "Мівіни", відходиш відпрацювати – раптом прильот. І все, більше він тобі зранку не скаже: "Шо ти, привіт, п***юк".

Також йому запам’ятався фейк, який пропагандисти поширили наприкінці минулого року. Тоді у соцмережах просували інформацію нібито Іван загинув у боях. "Сиджу я з хлопцями на роботі, а тут така картина — мене поховали. Раптом був, хутко зник", — дивується герой інтерв’ю. "Бог забирає найкращих, їм там сто пудов ліпше, ніж тут. Вони давним-давно заслужили бути в кращих умовах", — розповідає Іван.

Нагадаємо, що учасники "гадяцького сафарі" розповіли, як нищили танки окупантів. Також нагадаємо, що нещодавно Головнокомандувач Валерій Залужний нагородив воїна, який самотужки знищив багато окупантів. Його відео стало знаменитим в мережі.