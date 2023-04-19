росія вночі атакувала Одещину дронами, без прильотів не обійшлося: фото наслідків

Постраждалих людей немає

Ворог вночі атакував Одеську область безпілотниками. Війська рф використовували дрони-камікадзе Shahed-131/13".

Частину вдалося збити, однак два дрони з 12 влучили в об’єкт рекреаційної інфраструктури. Після вибуху почалася пожежа.

Вогонь оперативно вдалося приборкати. Постраждалих немає. Десять з дванадцяти дронів збили воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування "Південь". Загалом за минулу добу ворог значно активізував атаки безпілотниками — Генштаб звітує про знищені 23 дрони оперативно-тактичного рівня.

Ворог атакував рекреаційний заклад

Пожежа почалася після прильоту

Вогонь вдалося приборкати

Один зі збитих безпілотників ліквідували над Дніпропетровською областю, звітує ОВА. Неназвана кількість літаючих об'єктів "приземлена" в Запорізькій області. Один безпілотник завдав удару.

Раніше "Телеграф" розповідав, що обстріли півдня України не припиняються. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ і намагається виснажити українські сили на півдні. Окупанти обстрілювали навіть вночі на Великдень — зруйнували церкву в Запорізькій області та вбили двох підлітків в Миколаївській.