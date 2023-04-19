Ворог просувається в Бахмуті і не тільки: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилено атакує в Мар'їнці та Бахмуті

Окупанти продовжують тиснути на сході України. Напередодні ворог атакував під Куп’янськом, а станом на 19 квітня на Шахтарському напрямку.

У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що ворогу вдається просуватися в Бахмуті. За даними Генштабу наступальні дії ворога зафіксовані на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За добу відбиті понад 60 атак росіян. В епіцентрі бойових зіткнень — Мар’їнка та Бахмут.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку ворог наступав поблизу Діброви. За даними DeepState окупанти поліпшили тактичне положення у Серебрянському лісництві. Генштаб ЗСУ стверджує про атаку на південний захід від Кремінної, тоді як російські джерела повідомляють про напади росіян також на захід або північний захід від Кремінної.

Карта боїв в Харківській та Луганській областях

В Бахмуті не припиняються міські бої. Ворог заявляє про просування на півночі, півдні та в центрі міста. На Бахмутському напрямку відбитий напад в напрямку Ступочок. DeepState стверджує, що бої тривають в Бахмуті біля залізниці та відновилися активні бойові дії в Хромовому.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог наступав поруч із Степовим, Бердичами, Авдіївкою, Сєверний, Первомайським та Невельським. Ворог просунувся до траси на північний схід від Красногорівки. Тривають бої в Мар’їнці. На Шахтарському напрямку наступав у бік Пречистівки. Українські військові могли провести обмежені контратаки на заході Донеччини. Росіяни заявили про відбиття атак.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує зміцнювати оборону, знову мінували лівий берег Дніпра. Через Мелітополь транспортують солдатів. Російські побоювання щодо контрнаступу тепер зосереджені не на Запорізькій області, а на Херсонщині — вони побоюються форсування Дніпра. Частина російських джерел продовжує стверджувати, що українські сили збираються для контрнаступу в Запорізькій області.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові також зазнають втрат в боях з російськими загарбниками. Тільки зниклими безвісти числяться понад 7 тисяч людей.