Ворог просувається в Бахмуті і не тільки: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог посилено атакує в Мар'їнці та Бахмуті
Окупанти продовжують тиснути на сході України. Напередодні ворог атакував під Куп’янськом, а станом на 19 квітня на Шахтарському напрямку.
У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що ворогу вдається просуватися в Бахмуті. За даними Генштабу наступальні дії ворога зафіксовані на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
За добу відбиті понад 60 атак росіян. В епіцентрі бойових зіткнень — Мар’їнка та Бахмут.
Схід України
На Лиманському напрямку ворог наступав поблизу Діброви. За даними DeepState окупанти поліпшили тактичне положення у Серебрянському лісництві. Генштаб ЗСУ стверджує про атаку на південний захід від Кремінної, тоді як російські джерела повідомляють про напади росіян також на захід або північний захід від Кремінної.
В Бахмуті не припиняються міські бої. Ворог заявляє про просування на півночі, півдні та в центрі міста. На Бахмутському напрямку відбитий напад в напрямку Ступочок. DeepState стверджує, що бої тривають в Бахмуті біля залізниці та відновилися активні бойові дії в Хромовому.
На Авдіївському напрямку ворог наступав поруч із Степовим, Бердичами, Авдіївкою, Сєверний, Первомайським та Невельським. Ворог просунувся до траси на північний схід від Красногорівки. Тривають бої в Мар’їнці. На Шахтарському напрямку наступав у бік Пречистівки. Українські військові могли провести обмежені контратаки на заході Донеччини. Росіяни заявили про відбиття атак.
Південь України
Ворог продовжує зміцнювати оборону, знову мінували лівий берег Дніпра. Через Мелітополь транспортують солдатів. Російські побоювання щодо контрнаступу тепер зосереджені не на Запорізькій області, а на Херсонщині — вони побоюються форсування Дніпра. Частина російських джерел продовжує стверджувати, що українські сили збираються для контрнаступу в Запорізькій області.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові також зазнають втрат в боях з російськими загарбниками. Тільки зниклими безвісти числяться понад 7 тисяч людей.