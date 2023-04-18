Ворог просувається в Бахмуті та активізувався під Куп'янськом: свіжі карти боїв в Україні

Бахмут та Мар’їнка в епіцентрі бойових дій

Російські окупанти активізувалися ще на одному напрямку на сході України. Ворог атакував на північний схід від Куп’янська.

За даними Інституту вивчення війни ворог продовжує просуватися в Бахмуті. Росіяни також готуються до контрнаступу ЗСУ на півдні.

Генштаб повідомляє, що ворог веде наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих відтинках відбиті понад 70 атак ворога.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські окупанти на Куп’янському напрямку діяли біля Синьківки в 8 км на північний схід від Куп’янська. На Лиманському — північніше Спірного (25 км на південь від Кремінної). За даними DeepState, війська рф намагаються покращити тактичне положення в Серебрянському лісництві та біля Вільшан. Росіяни публікують кадри використання термобаричні артилерійські системи ТОС-1А поблизу Кремінної.Є дані про збільшення кількості бойових вильотів ворога у напрямку Сватове.

Карта бойових дій в Луганській та Харківській області

Міські бої у Бахмуті тривають. Ворог має просування, що підтверджено з кількох джерел. DeepState повідомляє, що окупанти зменшили тиск з центру, а посилили з Ягідного на Хромове та біля "Алеї троянд", де мають просування. За даними ISW ворог просунувся на північ від траси T0504 Костянтинівка — Часів Яр — Бахмут уздовж головної залізниці в Бахмуті. На Бахмутському напрямку ворог вів атаки біля населених пунктів Іванівське та Предтечине.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог наступав біля Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку атакував в районі Мар’їнки. Окупанти несуть втрати. DeepState повідомляє, що тривають бої на захід від Новобахмутівки, в Мар'їнці та біля Вугледару.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські війська будують укріплення та оборонні рубежі в Херсонській та Запорізькій областях. Ворог продовжує обстріли.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вагнерівці у росії, які брали участь в захопленні Соледару та штурмі Бахмута зізналися в кривавих вбивствах українських дітей. Деяким жертвам було менш як 10 років.