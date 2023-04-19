Що оточення путіна вважатиме програшем у війні: названі дві ключові події

Частина апарату влади все ще вірить словам російського диктатора

Диктатор володимир путін намагається переконати росіян у тому, що час працює на них, однак у разі успіху ЗСУ його слова перестануть мати якийсь ефект.

Таку думку висловив російський підприємець, політик та опозиціонер, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За його словами, частина апарату влади все ще вірить словам путіна, однак у разі успішного контрнаступу ЗСУ, до нього виникне багато питань з боку найближчого оточення.

Гудков додав, що для росіян буде дві головні ознаки того, що війну програно.

"Програма мінімум — це викидання путінської армії за кордони 23 лютого або деокупація Криму. Будь-яка з цих дій буде сприйнята в росії як повна військова поразка", — говорить опозиціонер.

Після цього, каже він, виникне багато питань про те, що накоїв путін і сам диктатор чудово це розуміє. При цьому Гудков додав, що це не означає автоматичного усунення путіну, зміни влади та перемоги над путінізмом, оскільки для цього потрібен окремий план.

Опозиціонер додав, що зараз над ним ніхто не працює, оскільки на Заході вважають, що поки що треба досягти перемоги України.

"А потім уже буде пізно. Тому що якщо путін справді зачинить країну, перетворить її на величезну Північну Корею з 6 тисячами ядерних боєголовок, і якщо внутрішньо нічого не дозріє і вони не зможуть його усунути від влади, то буде найважчий варіант, який ніякого миру не принесе. А він принесе лише нову війну у найближчому майбутньому", — підсумував Гудков.

Як повідомлялося раніше, група колишніх високопоставлених західних дипломатів і військових радників високого рівня висловила побоювання, що війна в Україні може зайти в глухий кут, а щоб цього не сталося союзникам доведеться піти ва-банк, щоб серйозно збільшити обсяги військової допомоги українським захисникам.