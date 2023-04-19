Что окружение путина будет считать проигрышем в войне: названы два ключевых события

Часть аппарата власти все еще верит словам российского диктатора

Диктатор владимир путин пытается убедить россиян в том, что время работает на них, однако в случае успеха ВСУ его слова перестанут иметь какой-либо эффект.

Такое мнение высказал российский предприниматель, политик и оппозиционер, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, часть аппарата власти все еще верит словам путина, однако в случае успешного контрнаступления ВСУ, к нему возникнет много вопросов со стороны ближайшего окружения.

Гудков добавил, что для россиян будет два главных признака того, что война проиграна.

"Программа минимум — это вышвыривание путинской армии за границы 23 февраля или деоккупация Крыма. Любое из этих действий будет воспринято в россии, как полное военное поражение", — говорит оппозиционер.

После этого, говорит он, возникнет много вопросов о том, что натворил путин и сам диктатор прекрасно это понимает. При этом Гудков добавил, что это не означает автоматического отстранения путина, смены власти и победы над путинизмом, поскольку для этого необходим отдельный план.

Оппозиционер добавил, что сейчас над ним никто не работает, поскольку на Западе считают, что пока надо достичь победы Украины.

"А потом уже будет поздно. Потому что если путин действительно запрет страну, превратит ее в огромную Северную Корею с 6 тысячами ядерных боеголовок, и если внутренне ничего не созреет и они не смогут его отстранить от власти, то будет самый тяжелый вариант, который никакого мира не принесет. А он принесет лишь новую войну в самом ближайшем будущем", — подытожил Гудков.

Как сообщалось ранее, группа бывших высокопоставленных западных дипломатов и военных советников высокого уровня выразила опасение, что война в Украине может зайти в тупик, а чтобы этого не произошло союзникам придется пойти ва-банк, чтобы серьезно увеличить объемы военной помощи украинским защитникам.