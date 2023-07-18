Обов'язкова повірка лічильників: інструкція, як це зробити в Одесі

Якщо не провести вчасно повірку, то може вдарити по кишені

В Україні відновили процедуру проходження планових повірок лічильників води, яку зупиняли у квітні 2022 року через початок російського вторгнення.

Процес повірок в Україні регламентується постановою Кабміну №440 від 7 квітня 2023 року, яка свідчить, що не проходити їх можуть лише мешканці територій, що знаходяться під окупацією або в зоні бойових дій. Іншим же повірку лічильників води необхідно проходити кожні чотири роки, а якщо цього не зробити, то постачальник послуг нараховуватиме плату за спожиті послуги згідно із середніми нормами споживання, які часто перевищують фактичне споживання.

"Телеграф" розповідає про те, до кого звертатись за повіркою водомірів в Одесі.

У цьому обласному центрі цим у більшості випадків займається "Інфоксводоканал". При цьому варто відзначити, що їхні фахівці здійснюють перевірку лІчильників тільки своїм споживачам. Тобто тим мешканцям, об’єднанням чи кооперативам, які укладали з компанією індивідуальний чи колективний договір.

З питань повірки водомірів у квартирах, які не перебувають на прямих розрахунках з водоканалом, споживачам необхідно звертатися до керівництва ОСББ або обслуговуючих організацій.

Що потрібно для повірки

Для проведення повірки лічильника споживач повинен залишити заявку, в якій необхідно вказати рік випуску приладу.

Заявку можна подати:

через сайт компанії "Інфоксводоканал": infoxvod.com.ua;

цілодобово за телефонами кол-центру:

(048) 780-55-05, (048) 705-55-05 (безкоштовно для мешканців Одеси),

(068) 905-55-05, (093) 17-00-155 (за тарифами мобільного оператора).

Після подання заявки співробітники компанії протягом тижня зв’яжуться зі споживачем та уточнять усі деталі.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как заказать поверку счетчика воды в Киеве, а также о том, надо ли ее проходить в Харькове.