Окупанти продовжують "кошмарити" Одеську область: місцевих жителів просять бути в укриттях

Окупанти знову намагаються вразити портову інфраструктуру

Окупанти знову влаштовують нічний терор на Одещині, по якій запустили кілька груп ударних безпілотників типу Shahed.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, безпілотники летіли над Чорним морем у бік південної частини області і, мабуть, мають за ціль портову інфраструктуру.

Зокрема військові закликають мешканців Ізмаїльського району не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. При цьому росіяни застосовують стандартну тактику руху БПЛА вздовж кордону з Румунією.

Згідно з повідомленнями моніторингових груп, небезпека існує для Ізмаїла, Кілії та Рені. Друга група дронів тільки підлітає до узбережжя, тому небезпека зберігатиметься ще деякий час.

"Ізмаїльський район, у жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу! Швидко йдіть в укриття та безпечні місця! Знаходьтеся там до відбою. Це дуже важливо! Бережіть себе та близьких", — повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

Як повідомлялося раніше, вдень 12 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.