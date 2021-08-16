США направляє тисячу військовослужбовців в Кабул для забезпечення евакуації: яка ситуація в даний момент

Стрімкий наступ талібів заважає західній коаліції закінчити виведення військ з країни за планом

Представники міністерства оборони США заявили в неділю, 15 серпня, про те, що ще 1000 військовослужбовців США будуть відправлені в Кабул.

В результаті розгортання додаткових підрозділів загальна кількість американських військових в цьому районі складе близько 6 тис, оскільки США поспішають покинути країну на тлі приголомшуючого наступу талібів, в результаті якого їм вдалося увійти в Кабул, столицю Афганістану, а президент Ашраф Гані втік з країни.

Відео, випущене "Аль-Джазірою", схоже, показує кадри озброєних бойовиків Талібану всередині президентського палацу, що вільно сидять в кріслах, інші прогулюються зі зброєю і фотографують один одного.

Додаткові сили з батальйону 82-ї повітряно-десантної дивізії, їх база знаходиться в Форт-Брегге, Північна Кароліна, вже були на шляху до Кувейту. Але у звʼязку з ситуацією, що склалася два з трьох батальйонів будуть перекинуті з Кувейту прямо в Кабул.

За словами представників Пентагону, за станом на початок вечора неділі ніяких контактів між збройними силами США і талібами і перестрілок не було. Від афганських військових не надходило запитів на нанесення авіаударів.

Військові США вже вивезли з країни не менше 500 співробітників посольств на військових літаках.

Більшість співробітників посольства США зараз знаходиться в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая, де, за словами офіційних осіб, відбулися "інциденти з безпекою".

За словами офіційних осіб, американські військові відповідають за управління повітряним рухом цивільної та військової авіації, а комерційні польоти в значній мірі скасовані. Турецькі військові забезпечують охорону периметра, а США підводять додаткові війська для посилення.

"Ми не сприймаємо безпеку в аеропорту як належне", — сказав представник міністерства оборони.

Байден в своїй заяві в суботу попередив Талібів, що будь-які дії, які ставлять під загрозу персонал США, "будуть зустрінуті швидкою і рішучою військовою відповіддю США".

Раніше "Телеграф" писав про те, що з Афганістану не можуть вибратися десятки українців.