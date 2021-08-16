США направляет тысячу военнослужащих в Кабул для обеспечения эвакуации: какая ситуация в данный момент

Стремительное наступление талибов мешает западной коалиции закончить вывод войск из страны по плану

Представители министерства обороны США заявили в воскресенье, 15 августа, о том, что еще 1000 военнослужащих США будут отправлены в Кабул.

В результате развертывания дополнительного количества войск общее количество американских военных в этом районе составит около 6 тыс, поскольку США спешат покинуть страну на фоне ошеломляющего наступления талибов, в результате которого им удалось войти в Кабул, столицу Афганистана, а президент Ашраф Гани бежал из страны.

Видео, выпущенное "Аль-Джазирой", похоже, показывает кадры вооруженных боевиков Талибана внутри президентского дворца, развалившихся в креслах, прогуливающихся с оружием и фотографирующих друг друга.

Дополнительные силы из батальона 82-й воздушно-десантной дивизии, их база находится в Форт-Брэгге, Северная Каролина, уже были на пути в Кувейт. Но в связи со сложившейся ситуацией два из трех батальонов будут переброшены из Кувейта прямо в Кабул.

По словам представителей Пентагона, по состоянию на начало вечера воскресенья никаких контактов между вооруженными силами США и талибами и перестрелок не было. От афганских военных не поступало запросов на нанесение авиаударов.

Военные США уже вывезли из страны не менее 500 сотрудников посольств на военных самолетах.

Большинство сотрудников посольства США сейчас находится в международном аэропорту имени Хамида Карзая, где, по словам официальных лиц, произошли "инциденты с безопасностью".

По словам официальных лиц, американские военные отвечают за управление воздушным движением гражданской и военной авиации, а коммерческие полеты в значительной степени остановлены. Турецкие военные обеспечивают охрану периметра, а США подводят дополнительные войска для усиления.

"Мы не воспринимаем безопасность в аэропорту как должное", — сказал представитель министерства обороны.

Байден в своем заявлении в субботу предупредил Талибов, что любые действия, которые ставят под угрозу персонал США, "будут встречены быстрым и решительным военным ответом США".

Ранее "Телеграф" писал о том, что такое "Талибан", за что они убивают людей и как им удалось взять власть в Афганистане.