Лідери Талібану — хто вони?

Короткий опис людей, що керують рухом Талібан

Внутрішня діяльність і керівництво талібів завжди були в значній мірі покриті таємністю, навіть під час їх правління в Афганістані з 1996 по 2001 рік.

У недавній статті на сайті видання "Euronews" представлено коротку інформацію про людей, які входять до верхівки влади в русі Талібан. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Ситуація, що склалася показує, що жорстке ісламське угрупування знаходиться за мить до відновлення своєї влади на всій території Афганістану. Хто ж ці люди, які керують найгрізнішою організацією, яка наводить жах на все живе. Ось, що про них відомо.

Хайбатулла Ахундзаде, верховний лідер

Хайбатулла Ахундзаде був призначений лідером Талібану в результаті швидкої зміни влади після того, як в 2016 році в результаті удару американського безпілотника було вбито його попередника муллу Мансур Ахтар.

До підйому службовими сходами Ахундзаде був маловідомим релігійним діячем. Широко поширена думка, що він був обраний більше як духовний лідер, ніж воєначальник.

Після призначення лідером Ахундзаде заручився клятвою лояльності від глави "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі, який звернувся до релігійного вченого з похвалою, назвавши його "еміром віруючих".

Це допомогло закріпити його репутацію джихадиста у відносинах з давніми союзниками групи.

Перед Ахундзаде було поставлено величезне завдання — обʼєднати бойове рух, який на короткий час розколовся в ході запеклої боротьби за владу після вбивства його попередника і викриття того, що керівництво приховувало смерть засновника Талібану мулли Омара протягом багатьох років.

Публічний профіль лідера в основному обмежувався випуском щорічних послань під час ісламських свят.

Мулла Барадар, засновник

Абдул Гані Барадар виріс в Кандагарі — батьківщині руху Талібан.

Життя Барадара, як і багатьох афганців, назавжди змінилося після радянського вторгнення в країну наприкінці 1970-х років. Він свідомо став на шлях повстанця.

Вважалося, що він бився пліч-о-пліч з однооким священнослужителем муллою Омаром.

Ці двоє заснували рух Талібан на початку 1990-х років на тлі хаосу і корупції громадянської війни, що вибухнула після виведення радянських військ.

Вважається, що після краху талібів у 2001 році Барадар був серед невеликої групи повстанців, які звернулися до тимчасового лідера Хаміда Карзая з листом, в якому викладалася потенційна угода, згідно з якою бойовики визнали б нову адміністрацію.

Заарештований в Пакистані в 2010 році, Барадар утримувався під вартою до тих пір, поки під тиском США він не був звільнений в 2018 році і переведений в Катар.

Тут він був призначений главою політичного офісу талібів і курирував підписання угоди про виведення військ з американцями.

Сираджуддін Хаккані, глава мережі Хаккані

Син відомого полководця антирадянського джихаду Джалалуддіна Хаккані.

Сираджуддін одночасно є заступником лідера руху Талібан, а також очолює потужну мережу Хаккані.

Мережа Хаккані — це група, яку США визначає як терористичну. Вона довгий час вважалася однією з найнебезпечніших угрупувань, що борються з афганськими силами і силами НАТО під керівництвом США в Афганістані протягом останніх двох десятиліть.

Ця група сумно відома тим, що використовувала терористів-смертників, і вважається, що за ці роки вона організувала одні з найгучніших атак в Кабулі.

Мережу також звинувачували у вбивстві високопоставлених афганських чиновників і утриманні викрадених західних громадян з метою отримання викупу, включаючи американського солдата Боу Бергдала, звільненого в 2014 році.

Відомі своєю незалежністю, бойовою кмітливістю і кмітливістю у веденні бізнесу, функціонери Хаккані, як вважається, контролюють операції в суворих горах східного Афганістану, зберігаючи при цьому значний вплив на керівна рада Талібану.

Мулла Якуб, нащадок

Він син засновника Талібану мулли Омара.

Мулла Якуб очолює потужну військову комісію угруповання, яка курирує велику мережу польових командирів, яким доручено здійснювати стратегічні операції повстанців під час війни.

Його родовід і звʼязки з батьком, який користувався культовим статусом лідера Талібану, служать потужним символом і роблять його обʼєднуючою фігурою в русі, що розростається.

Тим не менше, продовжують поширюватися чутки про точну роль Якуба в русі, при цьому деякі аналітики стверджують, що його призначення на цю посаду в 2020 році було чисто косметичним.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США направляє тисячу військовослужбовців в Кабул для забезпечення евакуації.