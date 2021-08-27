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Літак Зеленського долетів до Кишинева, але не зміг сісти

Автор
О. Волкова
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Автор
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Літак Зеленського долетів до Кишинева, але не зміг сісти Новина оновлена 27 серпня 2021, 11:50
Зеленський не зміг приземлитися в аеропорту Кишинева.

Літак Зеленського, долетівши до Молдови, розвернувся і полетів назад в Україну

Президент Володимир Зеленський, який прилетів в Молдову на День незалежності, був змушений повернутися в Україну. Вся справа в тому, то літак глави нашої держави не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман і був змушений відправитися в Одесу.

За словами прес-секретаря президента Сергія Никифорова, якого цитує LIGA.net, зараз борт Зеленського летить в Одесу і буде чекати більш сприятливих умов в Кишиневі, щоб знову вирушити з візитом до Молдови.

Відомо, що Зеленського в Молдову запросила президент країни Майя Санду, з ініціативи якої в країні відбудеться багатостороння зустріч глав іноземних делегацій. Крім Зеленського, в Кишинів приїде президент Польщі Анджей Дуда і лідер Румунії Клаус Вернер. Разом з Майєю Санду вони візьмуть участь в заходах з нагоди Дня Незалежності Молдови, після чого відбудуться кілька важливих зустрічей.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 26 серпня президент України Володимир Зеленський прийшов в ефір телешоу "Право на владу" і зробив кілька важливих заяв.

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