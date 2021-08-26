Зеленский летит в Молдову, где встретится с тремя президентами

В Кишиневе запланирована встреча президентов Молдовы, Украины, Румынии и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 27 августа, с официальным визитом отправится в Молдову. К слову, в этот день республика отметит 30-ую годовщину Независимости.

Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Известно, что Зеленского в Молдову пригласила президент страны Майя Санду. Там должна состояться многосторонняя встреча глав иностранных делегаций.

Ранее в пресс-службе президента Молдовы сообщили, что 26 августа в Кишинев приедет президент Польши Анджей Дуда. А 27 августа Молдову посетят президент Румынии Клаус Вернер и президент Украины Владимир Зеленский.

Известно, что главы трех государств вместе с Майей Санду примут участие в мероприятиях по случаю Дня Независимости Молдовы, после чего состоятся несколько двусторонних встреч, и многосторонняя встреча четырех глав государств.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда выступил на саммите "Крымской платформы" в Киеве. Свою речь польский президент начал на украинском языке.