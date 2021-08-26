Рус

Зеленський летить у Молдову, де зустрінеться з трьома президентами

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
35
Зеленський летить у Молдову, де зустрінеться з трьома президентами Новина оновлена 26 серпня 2021, 15:01
Майя Санду і Володимир Зеленський. Фото: ОП

У Кишиневі запланована зустріч президентів Молдови, України, Румунії та Польщі

Президент України Володимир Зеленський завтра, 27 серпня, з офіційним візитом відправиться до Молдови. До слова, в цей день республіка відзначить 30-ту річницю Незалежності.

Про це у четвер, 26 серпня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Відомо, що Зеленського в Молдову запросила президент країни Майя Санду . Там має відбутися багатостороння зустріч глав іноземних делегацій.

Раніше у прес-службі президента Молдови повідомили, що 26 серпня в Кишинів приїде президент Польщі Анджей Дуда. А 27 серпня Молдову відвідають президент Румунії Клаус Вернер і президент України Володимир Зеленський.

Відомо, що глави трьох держав разом з Майєю Санду візьмуть участь в заходах з нагоди Дня Незалежності Молдови, після чого відбудуться кілька двосторонніх зустрічей, і багатостороння зустріч чотирьох глав держав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда виступив на саміті "Кримської платформи" у Києві. Свою промову польський президент почав українською мовою.

Українка Мерешко стала дворазовою медалісткою Паралімпіади в Токіо
Спорт
Українка Мерешко стала дворазовою медалісткою Паралімпіади в Токіо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українка Мерешко стала дворазовою медалісткою Паралімпіади в Токіо
Українка Мерешко стала дворазовою медалісткою Паралімпіади в Токіо
Дата публікації
Категорія
Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США
Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США
Дата публікації
Категорія
Україні потрібно не сидіти на трубі або ямі-ПХГ, а домовлятися з країнами Тріморья і Туреччиною — експерт
Україні потрібно не сидіти на трубі або ямі-ПХГ, а домовлятися з країнами Тріморья і Туреччиною — експерт
Дата публікації
Категорія
Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
Дата публікації
Категорія
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського