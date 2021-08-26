Зеленський летить у Молдову, де зустрінеться з трьома президентами
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У Кишиневі запланована зустріч президентів Молдови, України, Румунії та Польщі
Президент України Володимир Зеленський завтра, 27 серпня, з офіційним візитом відправиться до Молдови. До слова, в цей день республіка відзначить 30-ту річницю Незалежності.
Про це у четвер, 26 серпня, повідомила прес-служба Офісу президента.
Відомо, що Зеленського в Молдову запросила президент країни Майя Санду . Там має відбутися багатостороння зустріч глав іноземних делегацій.
Раніше у прес-службі президента Молдови повідомили, що 26 серпня в Кишинів приїде президент Польщі Анджей Дуда. А 27 серпня Молдову відвідають президент Румунії Клаус Вернер і президент України Володимир Зеленський.
Відомо, що глави трьох держав разом з Майєю Санду візьмуть участь в заходах з нагоди Дня Незалежності Молдови, після чого відбудуться кілька двосторонніх зустрічей, і багатостороння зустріч чотирьох глав держав.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда виступив на саміті "Кримської платформи" у Києві. Свою промову польський президент почав українською мовою.
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