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Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины
Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины

Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины

Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины
12:14 Сегодня Телеграф

В Молдове в воскресенье, 11 июля, прошли внеочередные парламентские выборы. Согласно данным экзит-полов и ЦИК, на них с большим отрывом лидирует партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS), которая заручилась поддержкой более 50% избирателей.

Далее следует основанный экс-президентами Додоном и Ворониным Избирательный блок коммунистов и социалистов с 27,36%, а также партия бизнесмена Илана Шора "Шор", за которую проголосовали около 6% избирателей. Остальные политсилы в парламент не пробились.

Результаты выборов в Молдове прокомментировал "Телеграфу" эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко, спрогнозировав, как могут далее развиваться украино-молдовские отношения.

"По итогам досрочных парламентских выборов партия "Действие и справедливость" (PAS) одержала внушительную победу. Только в Молдове, даже без учета диаспоры, она получила почти 53% голосов. По предварительным подсчетам, у PAS 63 мандата из 101, что дает ей возможность самостоятельно сформировать правительство", - отмечает Артем Филипенко.

По его словам, это победа не только PAS, но и президента Майи Санду, которая таким образом обретает реальную власть и возможность реализовать свою политику.

"Кроме PAS в парламент проходят пророссийский Избирательный блок коммунистов и социалистов и их союзники - партия "Шор". При этом не исключено, что в итоге в парламенте будут две отдельные фракции - коммунистов и социалистов", - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что определяющим для многих избирателей были не столько проевропейская позиция PAS, сколько связанные с избранием Майи Санду ожидания изменений, в первую очередь, мер по борьбе с коррупцией и бедностью.

"Тем не менее, полностью избежать тематики "геополитического выбора" не удалось, - отмечает Артем Филипенко. - Ее как раз активно использовал в своей предвыборной агитации Избирательный блок коммунистов и социалистов, запугивая своих избирателей НАТО, ЛГБТ и войной, которая может грянуть в случае победы "правых". Скорее всего, именно под таким углом, смотрят на события в Молдове и в Москве. Поэтому не исключено, что Россия постарается тем или иным способом изменить ситуацию в Молдове. Тем более, что эта страна полностью находится в зоне информационного влияния России, наиболее рейтинговые телеканалы Молдовы - те, которые ретранслируют российские передачи. Сейчас это не сработало, но может сработать в будущем".

Что касается Украины, то для нее окончание длительного периода нестабильности в Молдове и формирование правительства монобольшинства - это позитивный момент, уверен эксперт.

"Во-первых, есть надежда на активизацию "Ассоциативного трио", созданного министрами иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии, а также трехсторонней межпарламентской ассамблеи, которая была создана в 2018 году и работа которой затормозилась после парламентских выборов в этих странах. Изменится и состав делегации Молдовы в Совете Европы, что может усилить позиции Украины. Во-вторых, можно ожидать активизации двусторонних отношений. В частности, есть надежда, что заработает Межправительственная украинско-молдовская смешанная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества, последнее заседание которой состоялось в 2017 году. Кроме того, во время январского визита Майи Санду в Киев был достигнут ряд договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет об инфраструктурных проектах", - напоминает Артем Филипенко.

Кроме того, продолжает эксперт, Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости борьбы с контрабандой. Здесь многое упирается в приднестровский вопрос.

"Украина и Молдова в свое время подписали соглашение о создании совместных погранично-таможенных пунктов пропуска на украинско-молдовской границе, в том числе и на приднестровском участке. Пока что эта работа затормозилась, правительство Молдовы отложило до конца года введение второй фазы контроля в совместном пункте пропуска Первомайск - Кучурган. Но не исключено, что после формирования полномочного правительства работа в данном направлении оживится, - прогнозирует Артем Филипенко. - Вместе с тем, не стоит забывать и о наличии спорных вопросов в отношениях двух стран, среди которых, намерения Украины относительно строительства гидроузла на Днестре, демаркация украинско-молдовской границы. Переговоры по ним всегда были сложными - и вряд ли стоит рассчитывать на скорое решение".

Напомним, президентские выборы в Молдове состоялись в конце 2020 года, на них победила кандидат от проевропейской партии PAS Майя Санду. 3 декабря она принесла присягу.

Спустя несколько дней она потребовала досрочных выборов в парламент. Однако распустить депутатов ей удалось лишь в конце апреля 2021 года.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, Молдова, Румыния, Выборы, Мая Санду.
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