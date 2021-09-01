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МЗС України відкриває представництво в Харкові: чим воно буде займатися

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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МЗС України Новина оновлена 01 вересня 2021, 19:25
МЗС України

Представництво буде надавати допомогу населенню та підтримувати бізнес.

У Харкові відкриють нове представництво МЗС, яке зосередиться на послугах громадянам та підтримці місцевого бізнесу.

Про це повідомляється на сайті уряду в середу, 1 вересня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що з новим представництвом послуги для громадян стануть більш доступними та якісними.

"Відтепер мешканцям північно-східних регіонів нашої держави не потрібно буде їхати до Києва або Одеси, аби легалізувати документ чи отримати апостиль. Всю консульську і правову допомогу можна буде отримати в Харкові", — додав глава МЗС.

Ще одним напрямком роботи буде підтримка місцевого бізнесу, зокрема вихід на зовнішні ринки, а також залучення в регіон нових іноземних інвестицій.

Крім того, буде надаватися допомога населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту.

Нагадаємо, МЗС продовжує вести переговори з країнами про визнання Covid-сертифікатів України.

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