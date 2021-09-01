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Залишилося 200 українців: в МЗС розповіли, чи продовжать евакуацію з Афганістану

Автор
О. Волкова
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Дмитро Кулеба, перебуваючи в США, розповів про ситуацію з евакуацією в Афганістані Новина оновлена 01 вересня 2021, 10:16
Дмитро Кулеба, перебуваючи в США, розповів про ситуацію з евакуацією в Афганістані

Міністр освіти Дмитро Кулеба каже, що про евакуацію Україну просять 200 наших співгромадян і ще 4 країни

Незважаючи на те, що ситуація в Афганістані загострюється, США вивели своїх військових і контроль за аеропортом в Кабулі вже взяв на себе "Талібан", Україна продовжить евакуювати людей з гарячої точки. Адже з відповідним проханням до влади звернулося ще 200 українців, які хочуть додому.

Про це пише "Громадське" з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу, який розповів про евакуацію під час робочої поїздки в США.

За його словами, ситуація з евакуйованими людьми весь час змінюється: мовляв, хтось не заявляв про себе раніше, хтось виявив бажання, проте полетів іншим рейсом. Однак, незважаючи на плаваючі цифри, Україна, за словами Кулеби, гарантує, що на сваволю долі не буде кинутий ніхто.

За словами міністра, більшість з бажаючих евакуюватися — це діти і жінки, життя який залишається в небезпеці. Крім того, в МЗС України звернулися колеги з 4 інших країн, які просять нас допомогти їм з евакуацією своїх громадян.

Відзначимо, що за попередні шість рейсів літаками України з Кабула вивезли 650 осіб — громадян різних держав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 31 серпня, коли "Талібан" зайняв міжнародний аеропорт в Кабулі, шляхи евакуації можуть змінитися. Не виключено, що будуть використані наземні маршрути та інші аеропорти.

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