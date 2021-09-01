Укр

МИД Украины открывает представительство в Харькове: чем оно будет заниматься

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
МИД Украины Новость обновлена 01 сентября 2021, 19:25
МИД Украины

Представительство будет предоставлять помощь населению и оказывать поддержку бизнесу.

В Харькове откроют новое представительство МИД, которое сосредоточится на услугах гражданам и поддержке местного бизнеса.

Об этом сообщается на сайте правительства в среду, 1 сентября.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что с новым представительством услуги для граждан станут более доступными и качественными.

"Отныне жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль. Всю консульскую и правовую помощь можно будет получить в Харькове", — добавил глава МИД.

Еще одним направлением работы будет поддержка местного бизнеса, в частности выход на внешние рынки, а также привлечение в регион новых иностранных инвестиций.

Кроме того, будет предоставляться помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Напомним, МИД продолжает вести переговоры со странами о признании Covid-сертификатов Украины.

Владимир Зеленский и Джо Байден
Политика
Зеленский встречается с Байденом: главное
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Зеленский встречается с Байденом: главное
Дата публикации
Категория
Украина - Казахстан 1:1 (31.03.2021)
Казахстан 2:2 Украина: видео голов
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Встреча Зеленского с Байденом: что пишут о визите президента Украины в Белый дом западные СМИ
Дата публикации
Категория
Есения Селезнёва. Телеграф
Звезда перформанса ко Дню Независимости Есения Селезнёва: Мой график расписан на месяц вперед
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что изменилось в Украине с 1 сентября