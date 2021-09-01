МИД Украины открывает представительство в Харькове: чем оно будет заниматься

Представительство будет предоставлять помощь населению и оказывать поддержку бизнесу.

В Харькове откроют новое представительство МИД, которое сосредоточится на услугах гражданам и поддержке местного бизнеса.

Об этом сообщается на сайте правительства в среду, 1 сентября.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что с новым представительством услуги для граждан станут более доступными и качественными.

"Отныне жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль. Всю консульскую и правовую помощь можно будет получить в Харькове", — добавил глава МИД.

Еще одним направлением работы будет поддержка местного бизнеса, в частности выход на внешние рынки, а также привлечение в регион новых иностранных инвестиций.

Читайте также: Категория Общество Осталось 200 украинцев: в МИД рассказали, продолжат ли эвакуацию из Афганистана Министр Дмитрий Кулеба говорит, что об эвакуации Украину просят 200 наших сограждан и еще 4 страны

Кроме того, будет предоставляться помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Напомним, МИД продолжает вести переговоры со странами о признании Covid-сертификатов Украины.