МИД Украины открывает представительство в Харькове: чем оно будет заниматься
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Представительство будет предоставлять помощь населению и оказывать поддержку бизнесу.
В Харькове откроют новое представительство МИД, которое сосредоточится на услугах гражданам и поддержке местного бизнеса.
Об этом сообщается на сайте правительства в среду, 1 сентября.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что с новым представительством услуги для граждан станут более доступными и качественными.
"Отныне жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль. Всю консульскую и правовую помощь можно будет получить в Харькове", — добавил глава МИД.
Еще одним направлением работы будет поддержка местного бизнеса, в частности выход на внешние рынки, а также привлечение в регион новых иностранных инвестиций.
Кроме того, будет предоставляться помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта.
Напомним, МИД продолжает вести переговоры со странами о признании Covid-сертификатов Украины.
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