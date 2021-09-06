Українці зможуть звільнити мера і розпустити Раду: Стефанчук розповів про підготовлюваний законопроект

Перший віце-спікер Верховної Ради розповів, що означатиме новий законопроект для українців і коли його розглянуть

Вже цієї осені нардепи можуть прийняти за основу закон про місцевий референдум, проект якого вже готують для Верховної Ради.

Про це розповів перший віце-спікер ВРУ Руслан Стефанчук, пише "РБК-Україна".

За словами чиновника, вони вже проводили громадське обговорення, підсумки якого зараз аналізують. І всі пропозиції, отримані від людей, будуть доопрацьовані та внесені в законопроект, який представлять в Раді вже восени.

"Ми заклали туди, як і в закон про всеукраїнський референдум, багато запобіжників, щоб не допустити сепаратизму та інших негативних явищ, щоб місцевий референдум використовувався для блага громади. І у громади також повинен бути дієвий інструмент впливу на місцеве самоврядування. Ось це важливо — дати реальний дієвий механізм, стоп-кран або паличку погонича", — розповідає Стефанчук.

За його словами, в новому законі буде багато можливостей для українців. Зокрема — люди зможуть звільняти шляхом голосування мера того чи іншого міста і навіть розпускати нардепів.

Стефанчук каже, що саме завдяки закону про місцевий референдум народ отримає реальний вплив на чиновників і політичні рішення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська влада наполегливо просуває ідею всеукраїнського референдуму щодо вирішення проблеми Донбасу, однак вона зазнала критики експертів.