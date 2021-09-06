Стефанчук розповів, які зміни можуть відбутися в Конституції України
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Конституцію України хочуть зробити більш сучасною за допомогою пунктів про цифрове право і приватність
Нардепи готуються "осучаснити" і внести зміни до Конституції України, щоб вона відповідала поточним запитам і потребам.
Про це розповів перший віце-спікер ВРУ Руслан Стефанчук, пише "РБК-Україна".
Чиновник каже, що в числі можливих оновлень вищого нормативно-правового акта України — скорочення кількості нардепів до 300 осіб, а також нові підстави для позбавлення мандатів. Наприклад, нардепа можуть позбавити повноважень за прогули і "кнопкодавство".
Однак насамперед, за словами Стефанчука, вони хочуть внести до Конституції питання про децентралізацію, яке вже розглянула конституційна комісія.
"Ми дійшли згоди вже практично за всіма параметрами, залишилося кілька нюансів. Зокрема: чи буде статус юридичної особи у територіальних громад. Це, з одного боку, європейська практика. Але в умовах України юридична особа керується не лише Конституцією, а й іншим законодавством, зокрема — цивільним", — пояснює Стефанчук.
Зараз політики обговорюють долю райрад і поки невідомо, залишать їх чи ні.
Крім того, за словами чиновника, в Конституцію можуть внести нові моменти щодо:
- цифрового права;
- закріплення більш реальних гарантій прав на приватність і репутацію особи;
- перегляду тих законопроектів про зміни до Конституції, які були внесені в парламент на початку каденції (ВРУ чисельністю в 300 депутатів, звільнення за прогули та інші).
Якщо депутати зможуть домовитися про дані зміни, то передадуть документ до Конституційного суду. І після його рішення вони зможуть ввести зміни в головний документ країни за дві сесії. У кращому випадку, якщо не буде розбіжностей, за словами Стефанчука, оновити Конституцію вдасться в лютому 2022 року.
Нагадаємо, вже цієї осені нардепи можуть прийняти за основу закон про місцевий референдум, проект якого вже готують для Верховної Ради.
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