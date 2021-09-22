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Зеленський знову пообіцяв діспорі у США подвійне громадянство, але не без нюансів

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Зеленський зустрівся з українською громадою у США Новина оновлена 22 вересня 2021, 11:18
Зеленський зустрівся з українською громадою у США

Подвійне громадянство не планують надавати українцям, які живуть у "недружніх країнах"

У ході візиту на Генасамблею ООН у США президент України Володимир Зеленський зустрівся з американською діаспорою та пообіцяв, що реалізує в Україні подвійне громадянство.

Про це у середу, 22 вересня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, ідею подвійного громадянства реалізують, зокрема для українців, які мешкають у США, однак подвійне громадянство не можна надавати нашим громадянам, які мешкають у недружніх країнах (маючи на увазі Росію).

Президент зазначив, що із законом про подвійне громадянство в Україні "все не просто", а для початку він хотів би відновити повагу до України та української історії.

При цьому під "відновленням поваги" Зеленський мав на увазі конкретні речі, зокрема будівництво доріг.

"Повага вимірюється конкретними речами. Сьогодні ви можете прилетіти до себе додому та їхати прекрасними дорогами", – додав президент України.

Варто зазначити, що про подвійне громадянство в Україні Володимир Зеленський говорить вже не вперше. Однак, раніше від нього звучали тези, що це неможливо зробити під час війни на Донбасі та анексії Криму.

Подібну думку, як повідомляв "Телеграф", висловлював премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, який категорично проти того, щоб другим громадянством було російське, адже Росія — країна-агресор.

Теги:
#США #Володимир Зеленський #Подвійне громадянство
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