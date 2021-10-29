Зеленський закликав українців вимкнути соцмережі та включити мозок: подробиці та відео

Президент порівняв втрати України з роками Другої світової війни

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо коронавірусу в Україні, який продовжує набирати обертів та виводити країну в антилідери у Європі та світі.

Виступаючи на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі, Зеленський сказав, що щодня Україна б’є власні антирекорди щодо інфікування та смертності від коронавірусу.

Президент згадав втрати в Другій світовій війні, коли наші військові втрачали по 1500 людей на добу. Сьогодні, у мирний час, у країні помирає по 700 громадян, у зв’язку з чим Зеленський просить людей "прийти в тонус" та зрозуміти, що вихід один – вакцинація.

"Комусь здається, що він найрозумніший. Найчастіше тим, хто не хворів на коронавірус або в кого немає втрат у сім’ї через цю трагедію. Дуже прошу, щоб ми всі вимкнули соцмережі саме з цього питання і включили мозок. Треба вакцинуватися. Сьогодні це єдине рішення. Хочу, щоб ми не боялися страшилок у мережах, а боялися коронавірусу", — заявив Зеленський.

Президент закликає прискорити темпи вакцинації українців — до 300 тисяч осіб на добу, інакше станеться колапс медичної системи.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ України Віктор Ляшко у прямому ефірі озвучив результати дослідження з коронавірусу, з якими категорично не погодилися його колеги.