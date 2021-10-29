Зеленский призвал украинцев выключить соцсети и включить мозг: подробности и видео

Президент сравнил потери Украины с годами Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление насчет коронавируса в Украине, который продолжает набирать обороты и выводить страну в антилидеры в Европе и мире.

Выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе, Зеленский сказал, что каждый день Украина бьет собственные антирекорды по инфицированию и смертности от коронавируса.

Президент вспомнил потери на Второй мировой войне, когда наши военные теряли по 1500 человек в сутки. Сегодня, в мирное время, в стране умирает по 700 граждан, в связи с чем Зеленский просит людей "прийти в тонус" и понять, что выход один — вакцинация.

"Кому-то кажется, что он самый умный. Чаще всего тем, кто не болел коронавирусом или у кого нет потерь в семье из-за этой трагедии. Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозг. Надо вакцинироваться. Сегодня это единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в сетях, а боялись коронавируса", – заявил Зеленский.

Президент призывает ускорить темпы вакцинации украинцев — до 300 000 человек в сутки, иначе произойдет коллапс медицинской системы.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко в прямом эфире озвучил результаты исследования по коронавирусу, с которыми категорически не согласились его коллеги.