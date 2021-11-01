У Верховній Раді з’являться два нові депутати: що про них відомо

Обидва політики балотувалися до парламенту від "Слуги народу"

У неділю, 31 жовтня, у Херсонській та Черкаській областях відбувалися проміжні вибори до Верховної Ради. Наразі український парламент поповниться ще двома депутатами.

"Телеграф" вирішив розповісти про нових осіб у політиці, посилаючись на інформацію, надану ЦВК.

Округ 184

На Херсонщині нового представника у Раді обирали для себе жителі 184-го округу. Практично на всіх дільницях (за винятком близько десятьох) перемогу здобув 37-річний Сергій Козир. Він уродженець Донецька, потім перебрався до Херсона. До перемоги на виборах очолював Херсонську облдержадміністрацію. У депутати пішов від політичної сили "Слуга народу".

Сергій Козир

Зазначимо, що за Козиря проголосували 65,34% людей, які прийшли на виборчі дільниці. Це 14,7 тисяч мешканців округу.

Найближчий конкурент нового нардепа набрав лише трохи більше ніж 14%. За представника партії "ЄС" Ігоря Йосипенка віддали свої голоси 3229 осіб.

Результати голосування

Варто зазначити, що станом на 09:00 1 листопада опрацьовано майже 80% протоколів, тож ситуація із лідером голосування на Херсонщині навряд зміниться.

Округ 197

Від Черкаської області до Ради теж, швидше за все, вирушить черговий "десант" від "Слуги народу" — 54-річний Віталій Войцеховський. Він народився у селі Баштечки, що у Жашківському районі Черкащини, а потім переїхав до Золотоноші. Останній рік працював на посаді голови місцевої міської ради.

Віталій Войцеховський

За нього на окрузі проголосувало 47,25% тих, хто прийшов на вибори (2 155 осіб). На другому місці вподобань електорату опинився самовисуванець Владислав Голуб, який придбав 24,14% голосів. Утім, тут ситуація ще може змінитися, адже станом на дев’яту ранку комісії опрацювали лише 24,11% бюлетенів.

Голосування на 197 окрузі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у парламенті визначились із достроковими виборами по округу, який представляв покійний Антон Поляков.