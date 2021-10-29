Замість померлого Полякова: ЦВК призначила вибори до Верховної Ради

Вибори пройдуть менш ніж за півроку.

Місце загиблого народного депутата Антона Полякова займе інша людина, її ім’я стане відомим після виборів 27 березня наступного року.

Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія.

В окрузі 206 Чернігівської області виборча кампанія розпочнеться вже у січні 2022 року.

Нагадаємо, Антон Поляков загинув 8 жовтня. Помер він у таксі від проблем із серцем. У його крові знайшли алкоголь, метадон та димедрол.

Після його передчасної смерті стали відомі факти його особистої біографії — ймовірний роман із нардепом Анною Скороход. За словами поліції, співмешканка Полякова не вірить, що його вбили.

Під час похорону між Скороходом і матір’ю дітей загиблого нардепа — його дружиною Галиною Поляковою стався інцидент, але в результаті в останній шлях його проводили обидві жінки.

Також "Телеграф" повідомляв, що найближчої неділі проміжні вибори в український парламент відбудуться на двох округах — на Херсонщині та Черкащині. На Херсонщині один із кандидатів знявся перед виборами лише за пару днів — його зробили губернатором регіону. Його попередник на цій посаді також балотується.