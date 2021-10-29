Вместо умершего Полякова: ЦИК назначила выборы в Верховную Раду

Выборы пройдут менее чем через полгода.

Место погибшего народного депутата Антона Полякова займет другой человек, его имя станет известно после выборов 27 марта следующего года.

Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

В округе 206 Черниговской области избирательная кампания начнется уже в январе 2022 года.

Напомним, Антон Поляков умер 8 октября. Скончался он в такси от проблем с сердцем. В его крови нашли алкоголь, метадон и димедрол.

После его преждевременной кончины стали известны факты его личной биографии — вероятный роман с нардепом Анной Скороход. По словам полиции, сожительница Полякова не верит, что его убили.

Во время похорон между Скороход и матерью детей погибшего нардепа — его супругой Галиной Поляковой произошел инцидент, но в итоге в последний путь его проводили обе женщины.

Также "Телеграф" сообщал, что в ближайшее воскресенье промежуточные выборы в украинский парламент пройдут на двух округах — на Херсонщине и Черкасчине. В Херсонской области один из кандидатов снялся перед выборами всего за пару дней — его сделали губернатором региона. Его предшественник на этом посту также баллотируется.