У "червоній" Херсонщині новий голова обладміністрації: що про нього відомо

Нового лідера представили 27 жовтня, за кілька днів до виборів.

У Херсонській області – новий голова облдержадміністрації. Сергія Козиря, який посів цю посаду лише вісім місяців тому, змінив Геннадій Лагута.

Про це повідомляє сайт президента України.

Попереднього голову ОДА змістили через те, що він висунувся на вибори до народних депутатів від президентської партії по округу 184.

Новий губернатор, як називають посаду голови ОДА в побуті, також балотувався на проміжних виборах у Верховну раду за тим же округом, але 47-річний Лагута зняв свою кандидатуру на користь Козиря.

Що відомо про Геннадія Лагуту

До призначення на посаду голови ОДА обіймав посаду заступника голови обласної ради. Серед інших займався питаннями освіти, спорту, медицини.

Уродженець Бердянська. Народився 1974 року. Закінчив місцевий педагогічний університет у 1996, через 20 років здобув спеціальність юриста у Міжрегіональній академії управління персоналом.

Політичний шлях розпочав із обрання у 2010 році депутатом Чапаєвської сільради. 2019 року був помічником нардепа Ігоря Колихаєва, обраного по округу 184 — тому ж, де балотувався сам пізніше. Колихаєв став мером Херсона, через це і призначили перевибори на 31 жовтня.

Головою ОДА Лагута став у складний для області час. Раніше "Телеграф" писав, що Херсонщина стала першою в переліку областей "червоної зони" за коронавірусом. Цей список розширили до 15 регіонів.