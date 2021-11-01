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"Липові" номери, водій без документів та порушення правил дорожнього руху: як нардепи пересуваються столицею

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Водій нардепа отримав штраф Новина оновлена 01 листопада 2021, 22:27
Водій нардепа отримав штраф

У поліції повідомили, що нардеп їхав із водієм без документів

У понеділок, 1 листопада, увагу співробітників патрульної поліції привернули автомобілі Toyota та Mercedes, які порушували правила дорожнього руху, рухаючись лівою смугою Столичного шосе у Києві, тоді як дві праві були вільні.

Прес-служба патрульної поліції зазначає, що на прохання правоохоронців водії не реагували, через що довелося шляхом переслідування зупиняти авто. Після того, як машини зупинилися, з’ясувалося, що в одній із них був нардеп. Крім того, перевірка встановила, що номерні знаки на Toyota не відповідають реєстраційним документам.

На водіїв обох автомобілів склали адміністративні матеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського. Чоловікові, який був за кермом автомобіля Toyota, також виписали штрафи за недійсні номери і за керування машиною без документів, оскільки він відмовився їх пред’являти інспекторам поліції.

Подальшу долю людей, які були в авто, вирішуватиме слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, народному депутату України від партії ОПЗЖ Іллі Ківі 1 листопада вручили підозру.

Теги:
#Автомобіль #Поліція #ПДР #Нардеп
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