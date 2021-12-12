Рус

Фокін розповів, хто запропонував призначити його переговорником у Мінську

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
63
Вітольд Фокін Новина оновлена 12 грудня 2021, 10:33
Вітольд Фокін

За словами Фокіна, Єрмак до його призначення не має жодного стосунку

Колишній заступник глави української делегації у ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін, який рік тому встряг у скандал, заявивши, що не бачить війни між Україною та Росією, розповів, хто насправді запросив його до групи.

Інформацією про це колишній член ТКГ та перший прем’єр-міністр незалежної України поділився в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За словами Фокіна, до ТКГ Донбасу його запросив Леонід Кравчук (який очолював групу на той час), а не голова Офісу президента Андрій Єрмак з подачі онуки Маші Фокіної, як це обговорювалося у ЗМІ.

"З брудного пальця висмоктана версія. Пропозицію увійти до складу делегації ТКГ у ранзі першого заступника мені зробив Леонід Кравчук. На розмови пішло майже шість годин, ще кілька днів я вагався. А з Андрієм Єрмаком я справді був знайомий за два роки до цього", — повідомив Вітольд Фокін.

Щодо призначення з подачі онуки Фокін заявив, що ця "безглуздість" виявилася не такою невинною і після цієї ситуації на деякий час їхні стосунки з Марією були зіпсовані, але зараз уже все добре.

Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін розповів, яким він бачить шлях повернення Донбасу до життя.

Теги:
#Леонід Кравчук #Донбас #ТКГ #Вітольд Фокін
Василь Ломаченко
Спорт
Ломаченко після перемоги над Коммі з’явився у ринзі з прапором, але не України (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Василь Ломаченко
Ломаченко після перемоги над Коммі з’явився у ринзі з прапором, але не України (фото)
Дата публікації
Категорія
Вітольд Фокін
Фокін розповів, хто запропонував призначити його переговорником у Мінську
Дата публікації
Категорія
Ломаченко — Коммі
Ломаченко - Коммі: кращі моменти бою
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні
Захворюваність впала, але зросло число госпіталізацій: статистика коронавірусу 12 грудня
Дата публікації
Категорія
Наслідки торнадо у США
Майже сотня загиблих та зруйнована інфраструктура: США накрила серія торнадо (відео)