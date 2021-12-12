Фокін розповів, хто запропонував призначити його переговорником у Мінську
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За словами Фокіна, Єрмак до його призначення не має жодного стосунку
Колишній заступник глави української делегації у ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін, який рік тому встряг у скандал, заявивши, що не бачить війни між Україною та Росією, розповів, хто насправді запросив його до групи.
Інформацією про це колишній член ТКГ та перший прем’єр-міністр незалежної України поділився в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".
За словами Фокіна, до ТКГ Донбасу його запросив Леонід Кравчук (який очолював групу на той час), а не голова Офісу президента Андрій Єрмак з подачі онуки Маші Фокіної, як це обговорювалося у ЗМІ.
"З брудного пальця висмоктана версія. Пропозицію увійти до складу делегації ТКГ у ранзі першого заступника мені зробив Леонід Кравчук. На розмови пішло майже шість годин, ще кілька днів я вагався. А з Андрієм Єрмаком я справді був знайомий за два роки до цього", — повідомив Вітольд Фокін.
Щодо призначення з подачі онуки Фокін заявив, що ця "безглуздість" виявилася не такою невинною і після цієї ситуації на деякий час їхні стосунки з Марією були зіпсовані, але зараз уже все добре.
Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін розповів, яким він бачить шлях повернення Донбасу до життя.
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