Фокин рассказал, кто предложил назначить его переговорщиком в Минске
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По словам Фокина, Ермак к его назначению не имеет никакого отношения
Бывший заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин, который год назад встрял в скандал, заявив, что не видит войны между Украиной и Россией, рассказал, кто на самом деле пригласил его в группу.
Информацией об этом бывший член ТКГ и первый премьер-министр независимой Украины поделился в эксклюзивном интервью "Телеграфу".
По словам Фокина, в ТКГ по Донбассу его пригласил Леонид Кравчук (возглавлявший группу на то время), а не глава Офиса президента Андрей Ермак с подачи внучки Маши Фокиной, как об этом обсуждалось в СМИ.
"Из грязного пальца высосанная версия. Предложение войти в состав делегации ТКГ в ранге первого заместителя мне сделал Леонид Кравчук. На разговоры ушло почти шесть часов, еще несколько дней я колебался. А с Андреем Ермаком я действительно был знаком за два года до этого", — сообщил Витольд Фокин.
По поводу назначения с подачи внучки Фокин заявил, что эта "нелепость" оказалась не такой безобидной и после этой ситуации на некоторое время их отношения с Марией были испорчены, но сейчас уже все хорошо.
Напомним, ранее Витольд Фокин рассказал, каким он видит путь возвращения Донбасса к жизни.
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