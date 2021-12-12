Фокин рассказал, кто предложил назначить его переговорщиком в Минске

По словам Фокина, Ермак к его назначению не имеет никакого отношения

Бывший заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин, который год назад встрял в скандал, заявив, что не видит войны между Украиной и Россией, рассказал, кто на самом деле пригласил его в группу.

Информацией об этом бывший член ТКГ и первый премьер-министр независимой Украины поделился в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

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По словам Фокина, в ТКГ по Донбассу его пригласил Леонид Кравчук (возглавлявший группу на то время), а не глава Офиса президента Андрей Ермак с подачи внучки Маши Фокиной, как об этом обсуждалось в СМИ.

"Из грязного пальца высосанная версия. Предложение войти в состав делегации ТКГ в ранге первого заместителя мне сделал Леонид Кравчук. На разговоры ушло почти шесть часов, еще несколько дней я колебался. А с Андреем Ермаком я действительно был знаком за два года до этого", — сообщил Витольд Фокин.

По поводу назначения с подачи внучки Фокин заявил, что эта "нелепость" оказалась не такой безобидной и после этой ситуации на некоторое время их отношения с Марией были испорчены, но сейчас уже все хорошо.

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Напомним, ранее Витольд Фокин рассказал, каким он видит путь возвращения Донбасса к жизни.