"Артист я хороший": Луценко розсекретив деталі зустрічі Зеленського та Порошенка

Спочатку Зеленський позиціонував себе винятково як далеку від політики людину, каже ексгенпрокурор

Володимир Зеленський мав усі шанси стати представником "Блоку Петра Порошенка" на парламентських виборах у 2014 році. Ба більше, йому пропонувалося місце у першій п’ятірці списку.

Такими одкровеннями в інтерв’ю "Цензор.Нет" поділився колишній голова Генпрокуратури України Юрій Луценко.

За словами ексчиновника, він особисто організовував зустріч Петра Порошенка та Володимира Зеленського перед виборами до Верховної Ради-2014. Луценко стверджує, що про це його попросив саме Петро Порошенко, який знав про їхні досить добрі стосунки із Зеленським.

Колишній прокурор зазначив, що у планах Порошенка було ввести Зеленського до першої п’ятірки членів "БПП", щоб зміцнити добре відомою медійною фігурою свою політсилу.

"Петро ж заведений на своєму: "Ось вам тут смішно, а нам країну треба рятувати, Володю, треба всім разом", — каже Юрій Луценко.

При цьому Володимир Зеленський відмовився від пропозиції, просив Луценка "врятувати його", тому що він "туди" (у політику) не хоче.

Також Юрій Луценко згадав ще кілька важливих зустрічей із Зеленським, які відбулися у наступні роки.

Одна — після призначення Луценка на посаду генпрокурора. За його словами, "Квартал" хотів отримати дозволи на зйомки фільму у його кабінеті. Проте довелося відмовити.

Пізніше Зеленський бував у Луценка вдома незадовго до пам’ятної новорічної ночі, коли оголосив, що піде в президенти.

"Я сказав: не уявляю тебе президентом. У парламентській фракції — розумію. Вона в тебе вже може бути великою. Але президентство — не уявляю", — зізнається Луценко. — Він сказав: так там же радники пишуть тексти, я їх добре запам’ятовую, і я хороший артист. Далі не хочу описувати..."

Всі подальші розмови Зеленського з Луценком були суто діловими, коли генпрокурор звітував перед президентом за те, що зроблено і те, що ще належить виконати.

Раніше, зізнається Луценко, у нього із Зеленським були досить добрі стосунки — до президентства останнього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що, на думку Луценка, нинішній президент боїться за своє життя не менше, ніж утікач Віктор Янукович. Цей страх у нього виник нібито ще до того, як йому вдалося перемогти на виборах.