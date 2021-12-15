"Засідка на Зеленського": Луценко порівняв президента з Януковичем через ймовірний страх за життя

Він вважає, що навколо президента атмосфера наповнена сигналами про небезпеку.

Колишній нардеп, ексглава МВС і Юрій Луценко, який раніше обіймав посаду генпрокурора України, вважає, що президент України Володимир Зеленський може боятися за своє життя. Він зазначив, що на пресконференції лідер держави був схожий на "залякану людину з комплексом Наполеона".

Про це він розповів "Цензор.НЕТ".

Перший "дзвіночок" Луценко побачив, коли ще Зеленський не став президентом. Він розповів, що на дорозі між столицею та Одесою планувався напад на кримінального авторитета зі Львова, він не відбувся, поліція затримала імовірних учасників. Але кандидату Зеленському "ті, кому було потрібно" повідомили про ймовірну засідку на нього. Той страх, який Луценко побачив у Зеленському, він порівняв зі страхом Віктора Януковича. За словами ексгенпрокурора, той був "зациклений на цьому". Він згадував про труп повії, нібито перекинутий через огорожу та "бандерівців", які хотіли захопити в полон дружину Януковича.

Луценко розповідає, що Зеленський живе серед "сигналів", що повторюються, про небезпеку. Серед ймовірних ризиків — отруєння сім’ї, загроза вдома та при пересуванні. Луценко стверджує – президента охороняють 70 співробітників УДО у перших колах. Якщо порівнювати з колишнім лідером, то Порошенко охороняли 10-15 осіб.

На Зеленського тиснуть, вважає Луценко, підвищуючи градус від небезпеки, і це впливає на його політику. Російські війська біля кордонів України це також шантаж президента, як і повідомлення про ймовірний тиск Кремля на нього.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський вважає, що на європейські країни та США Росія може тиснути через Україну.