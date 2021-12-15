Укр

"Засада на Зеленского": Луценко сравнил президента с Януковичем из-за вероятного страха за жизнь

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Юрий Луценко рассказал о трех президентах Украины Новость обновлена 15 декабря 2021, 15:49
Юрий Луценко рассказал о трех президентах Украины

Он считает, что вокруг президента атмосфера наголенна сигналами про опасность.

Бывший нардеп, экс-глава МВД и ранее занимавший пост генпрокурора Украины Юрий Луценко считает, что президент Украины Владимир Зеленский может бояться за свою жизнь. Он отметил, что на пресс-конференции лидер государства был похож на "запуганного человека с комплексом Наполеона". 

Об этом он рассказал "Цензор. НЕТ".

Первый "звоночек" Луценко увидел, когда еще Зеленский не стал президентом. Он рассказал, что на дороге между столицей и Одессой планировалось нападение на криминального авторитета из Львова, оно не состоялось, полиция задержала вероятных участников. Но кандидату Зеленскому "те, кому было нужно" сообщили о вероятной засаде на него. Тот страх, который Луценко увидел в Зеленском, он сравнил со страхом Виктора Януковича. По словам экс-генпрокурора тот был "зациклен на этом". Он упоминал про труп проститутки, якобы переброшенный через забор и "бандеровцев", которые хотели захватить в плен жену Януковича. 

Луценко рассказывает, что Зеленский живет среди повторяющихся "сигналов" про опасность. Среди вероятных рисков — отравление семьи, угроза дома и при передвижениях. Луценко утверждает — президента охраняют 70 сотрудников УГО в первых кругах. Если сравнивать с бывшим лидером — Порошенко охраняли 10-15 человек. 

На Зеленского давят, считает Луценко, повышая градус от опасности и это влияет на его политику. Российские войска у границ Украины — это также шантаж президента, как и сообщения о вероятном давлении Кремля на него.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский считает, что на европейские страны и США Россия может давить через Украину.

Теги:
#Юрий Луценко #Президент #Безопасность #Владимир Зеленский
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