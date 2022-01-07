Казахстан може відвернути Путіна від України — Axios

Експерти говорили, що на початку 2022 року РФ може напасти на Київ, проте трапилося непередбачене

В Америці, яка зберігає нейтралітет щодо обстановки в Казахстані, вважають, що "миротворча місія" Росії може позначитися на планах президента РФ Володимира Путіна щодо України.

За словами експерта з європейської безпеки з Центру американського прогресу Макса Бергманна, якого цитує американський веб-сайт новин Axios, втручання Росії у справи Казахстану, безсумнівно, ускладнює стратегічну спрямованість Путіна на початок 2022 року по Україні. Саме цей період для нас вважався найнебезпечнішим: багатотисячна армія Росії могла піти на Київ із повномасштабною війною.

"У цьому контексті вторгнення в Україну, яке вимагатиме багато зусиль і викличе масову економічну реакцію Заходу, може виявитися для Путіна непосильним завданням", — вважає Бергманн.

Axios також поспілкувалося і з експертом із РФ — директором Московського центру Карнегі Дмитром Треніним, який каже, що місія у Казахстані для його країни є дуже делікатною. Мовляв, народ там не вітає армію РФ, та й самі росіяни нібито не бачать потреби у втручанні.

Нагадаємо, "Телеграф" поспілкувався з експертом Українського інституту майбутнього Ігаром Тишкевичем про роль Росії в цих протестах і дізнався, чим ситуація в Казахстані загрожує Україні.