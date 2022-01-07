Казахстан может отвлечь Путина от Украины - Axios

Эксперты говорили, что в начале 2022 года РФ может напасть на Киев, однако случилось непредвиденное

В Америке, которая сохраняет нейтралитет насчет обстановки в Казахстане, считают, что "миротворческая миссия" России может сказаться на планах президента РФ Владимира Путина насчет Украины.

По словам эксперта по европейской безопасности из Центра американского прогресса Макс Бергманн, которого цитирует американский новостной веб-сайт Axios, вмешательство России в дела Казахстана, несомненно, усложняет стратегическую направленность Путина на начало 2022 года по Украине. Именно этот период для нас считался наиболее опасным: многотысячная армия России могла пойти на Киев с полномасштабной войной.

"В этом контексте вторжение в Украину, которое потребует много усилий и вызовет массовую экономическую реакцию Запада, может оказаться для Путина непосильной задачей", — считает Бергманн.

Axios также пообщалось и с экспертом из РФ — директором Московского центра Карнеги Дмитрием Трениным, который говорит, что миссия в Казахстане для его страны является очень деликатной. Дескать, народ там не приветствует армию РФ, да и сами россияне якобы не видят необходимости во вмешательстве.

Напомним, "Телеграф" пообщался с экспертом Украинского института будущего Игаром Тышкевичем о роли России в этих протестах и узнал, чем ситуация в Казахстане чревата для Украины.