Киві повернуть відібраний карабін: подробиці

Суд частково задовольнив скаргу адвоката нардепа на бездіяльність слідчого.

Нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві повернуть частину майна, яке вилучили під час обшуків 16 листопада. Зокрема, йдеться про мисливський карабін "Вулкан".

Про це нардеп написав у Facebook.

Рішення було ухвалено ще у грудні 2021 року, але Кива розповів про це тільки зараз. Він зазначив, що ухвала суду не підлягає оскарженню.

Крім карабіна нардепу також повернуть "магазин до зброї системи АК", — сказано у рішенні слідчого судді.

Ілля Кива також планує повернути свою нагородну зброю. Його позбавили права на володіння також у листопаді 2021 року. Тоді глава МВС Денис Монастирський заявив, що причиною цього були "негідна поведінка та дії". Зараз Кива вважає, що керівник міністерства повинен готуватися до публічних вибачень і нести відповідальність за позбавлення нардепа нагородної зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що Кива планує подавати до суду, щоб повернути собі право на нагородну зброю та кандидатський ступінь. Також він вважає галас навколо себе — безкоштовним піаром та системною дискредитацією.