Киве вернут отобранный карабин: подробности

Суд частично удовлетворил жалобу адвоката нардепа на бездействие следователя.

Нардепу от ОПЗЖ Илье Киве вернут часть имущества, которое изъяли во время обысков 16 ноября. В частности, речь об охотничьем карабине "Вулкан".

Об этом нардеп написал в Facebook.

Решение было принято еще в декабре 2021, но Кива рассказал об этом только сейчас. Он отметил, что постановление суда не подлежит обжалованию.

Кроме карабина нардепу также вернут "магазин к оружию системы АК", — сказано в решении следственного судьи.

Илья Кива также планирует вернуть свое наградное оружие. Его лишили права на владение также в ноябре 2021 года. Тогда глава МВД Денис Монастырский заявил, что причиной этого были "недостойное поведение и действия". Сейчас же Кива считает, что руководитель министерства должен готовиться к публичным извинениям и нести ответственность за лишение нардепа наградного оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что Кива планирует подавать в суд, чтобы вернуть себе право на наградное оружие и кандидатскую степень. Также он считает шумиху вокруг себя — бесплатным пиаром и системной дискредитацией.