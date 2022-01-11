Укр

Киве вернут отобранный карабин: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Илья Кива во время эксклюзивного интервью "Телеграфу" Новость обновлена 11 января 2022, 10:35
Илья Кива во время эксклюзивного интервью "Телеграфу"

Суд частично удовлетворил жалобу адвоката нардепа на бездействие следователя.

Нардепу от ОПЗЖ Илье Киве вернут часть имущества, которое изъяли во время обысков 16 ноября. В частности, речь об охотничьем карабине "Вулкан".

Об этом нардеп написал в Facebook.

Решение было принято еще в декабре 2021, но Кива рассказал об этом только сейчас. Он отметил, что постановление суда не подлежит обжалованию.

Кроме карабина нардепу также вернут "магазин к оружию системы АК", — сказано в решении следственного судьи.

Илья Кива также планирует вернуть свое наградное оружие. Его лишили права на владение также в ноябре 2021 года. Тогда глава МВД Денис Монастырский заявил, что причиной этого были "недостойное поведение и действия". Сейчас же Кива считает, что руководитель министерства должен готовиться к публичным извинениям и нести ответственность за лишение нардепа наградного оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что Кива планирует подавать в суд, чтобы вернуть себе право на наградное оружие и кандидатскую степень. Также он считает шумиху вокруг себя — бесплатным пиаром и системной дискредитацией.

Теги:
#Суд #Оружие #Илья Кива #Карабин
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