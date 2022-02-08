Два українські міністерства відчитали Reuters за статтю про Донбас

Українці обурені тим, що деякі ЗМІ використовують проросійську риторику

Стаття інформаційного агенства Reuters, у якій проросійських боєвиків на Донбасі назвали "сепаратистами", викликала різку реакцію уряду в Україні. Серед тих, хто прокоментував інцидент першими, — МЗС та Міністерство культури.

Іноземні журналісти подали інформацію щодо ймовірних військових дій на сході України, пославшись на лідера бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. При цьому його назвали очільником сепаратистів, тим самим використавши проросійську риторику щодо нібито "громадянської" війни на Донбасі.

Першими увагу на таку грубу помилку звернули у Міністерстві закордонних справ. За словами спікера Олега Ніколенка, журналістам варто згадати, що владу на захопленій території наразі утримує "російська окупаційна адміністрація".

Дипломат вважає, що використання кремлівської риторики щодо Донбасу "підриває зусилля щодо притягнення РФ до відповідальності за свої злочини".

Також осторонь ситуації не залишився і очільник Міністерства культури Олександр Ткаченко.

"У мене питання не до бойовиків, оцінку дій яких дасть або суд, або трибунал, а до журналістів, які під соусом стандартів даватиму інформацію всіх сторін — легітимізують тероризм", — підкреслив чиновник.

На його думку, агентству Reuters варто звернути увагу на те, що вони пишуть, коли весь цивілізований світ підтримує Україну та її бажання відновити територіальну цілісність держави.

Тим часом військові експерти стверджують, що російська армія нібито готова до нападу на Україну. За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, від остаточного рішення про наступ Володимира Путіна утримує лише одне — відсутність стабільного забезпечення військовослужбовців.

Також "Телеграф" писав, як до можливої загрози вторгнення ставляться мешканці різних регіонів України. Спойлер: деякі із них переконані, що війни не буде, тому просто готуються до майбутнього Великодня.