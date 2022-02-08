Росія майже готова напасти: український генерал пояснив, чого не вистачає

Генерал наголосив на збільшенні кількості військових РФ у Криму та Білорусі.

Росія продовжує нарощувати кількість військовослужбовців та військової техніки неподалік українських кордонів, але поки ще не вирішено питання щодо їх логістичного забезпечення, а наявних ресурсів вистачить лише на тиждень.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" озвучив генерал-лейтенант та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

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За словами експерта, Росія дійсно завершує підготовку ударного угруповання неподалік українських кордонів. Про це свідчить збільшення кількості військовослужбовців у Криму (+10 тисяч), у Білорусі (+30 тисяч), а також завершення постачання військової техніки.

Романенко вказує, що єдиним стримувальним фактором на цьому етапі є питання логістичного забезпечення. На думку експерта, зараз РФ не може доставити ні боєприпаси, ні паливно-мастильні матеріали військовим, адже росіянам бракує транспорту для цього. Того ресурсу, що у бойовиків Росії є зараз, вистачить максимум на тиждень.

Генерал-лейтенант додав, що на українсько-російському кордоні вже було помічене потужне угруповання військових РФ — мова про 125-130 тисяч, однак і це далеко не всі.

"Це – лише сухопутна компонента. А є, наприклад, 6 десантних кораблів, які рухаються з Північного флоту та Балтики. І там морпіхів – тисяча. Плюс, як я вже зазначав, збільшення військ на 10 тисяч у Криму та Севастополі, де стоїть Чорноморський флот РФ. Тобто йде підготовка для проведення морських десантних операцій. Саме до середини лютого", – наголошує Ігор Романенко.

Щодо залякувань з боку РФ про постачання зброї терористичним угрупуванням "ДНР" та "ЛНР", то експерт зазначає, що це все виглядає смішно. На його думку, Росія вже й так звезла туди все, що хотіла.

"А щодо загроз щодо визнання Росією т.зв. "ДНР" та "ЛНР", то нам навіть було б вигідніше, якби Москва зараз надала їм статус Абхазії та Південної Осетії. Тоді РФ отримала б ще більше санкцій, нам не довелося б виконувати вкрай невигідні Мінські угоди, а конфлікт був заморожений. Можна було б говорити про режим сталого перемир'я, а ми змогли б вирішувати питання реформування, зміцнення економіки та армії, готуючись у майбутньому до повернення Криму та ОРДЛО", — резюмував генерал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, до яких сценаріїв повномасштабної атаки Росії проти України готуються в США та ЄС.