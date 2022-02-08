Рус

Росія майже готова напасти: український генерал пояснив, чого не вистачає

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
РФ продовжує стягувати війська до українських кордонів Новина оновлена 08 лютого 2022, 12:06
РФ продовжує стягувати війська до українських кордонів

Генерал наголосив на збільшенні кількості військових РФ у Криму та Білорусі.

Росія продовжує нарощувати кількість військовослужбовців та військової техніки неподалік українських кордонів, але поки ще не вирішено питання щодо їх логістичного забезпечення, а наявних ресурсів вистачить лише на тиждень.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" озвучив генерал-лейтенант та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

За словами експерта, Росія дійсно завершує підготовку ударного угруповання неподалік українських кордонів. Про це свідчить збільшення кількості військовослужбовців у Криму (+10 тисяч), у Білорусі (+30 тисяч), а також завершення постачання військової техніки.

Романенко вказує, що єдиним стримувальним фактором на цьому етапі є питання логістичного забезпечення. На думку експерта, зараз РФ не може доставити ні боєприпаси, ні паливно-мастильні матеріали військовим, адже росіянам бракує транспорту для цього. Того ресурсу, що у бойовиків Росії є зараз, вистачить максимум на тиждень.

Генерал-лейтенант додав, що на українсько-російському кордоні вже було помічене потужне угруповання військових РФ — мова про 125-130 тисяч, однак і це далеко не всі.

"Це – лише сухопутна компонента. А є, наприклад, 6 десантних кораблів, які рухаються з Північного флоту та Балтики. І там морпіхів – тисяча. Плюс, як я вже зазначав, збільшення військ на 10 тисяч у Криму та Севастополі, де стоїть Чорноморський флот РФ. Тобто йде підготовка для проведення морських десантних операцій. Саме до середини лютого", – наголошує Ігор Романенко.

Щодо залякувань з боку РФ про постачання зброї терористичним угрупуванням "ДНР" та "ЛНР", то експерт зазначає, що це все виглядає смішно. На його думку, Росія вже й так звезла туди все, що хотіла.

"А щодо загроз щодо визнання Росією т.зв. "ДНР" та "ЛНР", то нам навіть було б вигідніше, якби Москва зараз надала їм статус Абхазії та Південної Осетії. Тоді РФ отримала б ще більше санкцій, нам не довелося б виконувати вкрай невигідні Мінські угоди, а конфлікт був заморожений. Можна було б говорити про режим сталого перемир'я, а ми змогли б вирішувати питання реформування, зміцнення економіки та армії, готуючись у майбутньому до повернення Криму та ОРДЛО", — резюмував генерал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, до яких сценаріїв повномасштабної атаки Росії проти України готуються в США та ЄС.

Теги:
#Україна #Росія #Загроза #Вторгнення #Ігор Романенко
Ситуація на кордонах України та Росії залишається напруженою
Україна
До 50 тисяч трупів мирних жителів: 7 сценаріїв атаки РФ на Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ситуація на кордонах України та Росії залишається напруженою
До 50 тисяч трупів мирних жителів: 7 сценаріїв атаки РФ на Україну
Дата публікації
Категорія
Зустріч Макрона та Путіна відбулася 7 лютого
Залишать Україну в спокої? Путін дав Макрону несподівану обіцянку, - джерела
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри
Олімпіада-2022: пряма трансляція 4-го ігрового дня
Дата публікації
Категорія
Росія завершує підготовку ударного угруповання
Генерал назвав три місця, де може вдарити Путін: чим відповісти Україні
Дата публікації
Категорія
Борщ теж опинився у списку
У Кабміні вирішили просувати вареники, галушки та борщ у всьому світі