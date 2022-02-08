Россия почти готова напасть: украинский генерал объяснил, чего не хватает

Генерал отметил увеличение количества военных РФ в Крыму и Беларуси.

Россия продолжает наращивать количество военнослужащих и военной техники недалеко от украинских границ, но пока еще не решен вопрос об их логистическом обеспечении, а имеющихся ресурсов хватит всего на неделю.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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По словам эксперта, Россия действительно завершает подготовку ударной группировки вблизи украинских границ. Об этом свидетельствует увеличение количества военнослужащих в Крыму (+10 тысяч), в Беларуси (+30 тысяч), а также завершение поставки военной техники.

Романенко указывает, что единственным сдерживающим фактором на этом этапе является вопрос логистического обеспечения. По мнению эксперта, сейчас РФ не может доставить ни боеприпасы, ни горюче-смазочные материалы военным, ведь россиянам не хватает транспорта для этого. Того ресурса, что у боевиков России есть сейчас, хватит максимум в неделю.

Генерал-лейтенант добавил, что на украинско-российской границе уже была замечена мощная группировка военных РФ — речь о 125-130 тысячах, однако и это далеко не все.

"Это только сухопутная компонента. А есть, например, 6 десантных кораблей, которые двигаются с Северного флота и Балтики. И там морпехов — тысяча. Плюс, как я уже отмечал, увеличение войск на 10 тысяч в Крыму и Севастополе, где стоит Черноморский флот РФ. То есть идет подготовка для проведения морских десантных операций. Именно к середине февраля ", – отмечает Игорь Романенко.

Что касается запугиваний со стороны РФ о снабжении оружием террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", то эксперт отмечает, что это выглядит смешно. По его мнению, Россия уже и так свезла туда все, что хотела.

"А относительно угроз признания Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР", то нам даже было бы выгоднее, если бы Москва сейчас предоставила им статус Абхазии и Южной Осетии. Тогда РФ получила бы еще больше санкций, нам не пришлось бы выполнять крайне невыгодные Минские соглашения, а конфликт был заморожен. Можно было бы говорить о режиме устойчивого перемирия, а мы смогли решать вопросы реформирования, укрепления экономики и армии, готовясь в будущем к возвращению Крыма и ОРДЛО", — резюмировал генерал.

Ранее "Телеграф" сообщал, к каким сценариям полномасштабной атаки России против Украины готовятся в США и ЕС.