Щоб захистити від корупції: Мінінфраструктури переводить моряків на норвезьке тестування

Українські моряки переходять до міжнародних процедур підтвердження їхньої кваліфікації. З 21 лютого 2022 року заявки на проведення комп’ютерного тестування приймаються лише на норвезький тест Crew Evaluation System (CES) 6.0, йдеться у повідомленні, повідомило Міністерство інфраструктури.

CES-тестування стане єдиним способом підтвердження кваліфікації моряків, зазначили у відомстві. Цей тест є іспитом на підтвердження кваліфікації — присвоєння нового/чергового звання або підтвердження набутого звання (у разі нестачі відповідного стажу).

Система тесту містить понад 6500 запитань зі множинним вибором варіантів відповіді та відповідає стандартам Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків та несення вахти 1978 року.

«Перехід виключно на CES-тестування відпочатково був нашим ключовим пріоритетом. Однак зважаючи на реакцію галузі, у листопаді 2021 року ми прийняли консенсусне рішення — впровадити тест CES, залишивши для моряків право обирати між ним та українським АСТ. На сьогодні можемо сміливо говорити про позитивну реакцію українських моряків на норвезький тест. Адже це прозорий інструмент, який повністю виключає будь-які корупційні можливості. На жаль, ми не можемо такого сказати про тест АСТ», – розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він наголосив, що Україна входить у топ-5 країн світу за кількістю моряків. Враховуючи рівень підготовки, знань та в цілому високі професійні якості наших моряків, у Міністерстві впевнені, що галузь готова до переходу до міжнародних процедур підтвердження стажу роботи.

У відомстві додали, що з моменту запуску CES-тестування було проведено 188 екзаменів, з яких 118 були складені моряками успішно.

Приводом до кардинальних змін у процесі тестування моряків стала масштабна корупційна схема, яка діяла у цій сфері багато років і яку вдалося зламати нинішньому керівництву Міністерства інфраструктури спільно з СБУ.

Улітку 2021-го кіберфахівці Служби безпеки України викрили корупційну схему оформлення дозвільних документів українських моряків. Вона щороку приносила її організаторам до 150 млн. доларів, повідомив раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що було ухвалено рішення про повну перебудову та диджиталізацію сфери дипломування моряків. В рамках цього і було запроваджено експериментальний проєкт із тестування моряків на базі міжнародної системи Crew Evaluation System 6.0.