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Лукашенко здав кал: у мережі познущалися над відео зустрічі з Путіним

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Лідери Білорусі та Росії на зустрічі Новина оновлена 18 лютого 2022, 15:04
Лідери Білорусі та Росії на зустрічі

Путін відмовився від вже звичного для всіх "антиковідного столу" та зустрівся з Лукашенком "впритул"

Мережа вибухнула жартами через обійми самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко з російським президентом Володимиром Путіним під час їх чергової зустрічі. Причиною саркастичних висловлювань українців стала інформація щодо посилення обмежувальних заходів задля недопущення інфікування коронавірусом лідера Росії, яку раніше вдалося добути журналістам. Зокрема, мова йде про те, що усі чиновники, які планують зустрітися з Путіним, повинні напередодні здати аналіз калу.

На кадрах відео, яке оприлюднив український журналіст Сергій Руденко, видно, як невизнаний світовою спільнотою керівник білоруської держави Олександр Лукашенко, посміхаючись, поспіхом підходить до російського лідера та обіймає його. Своєю чергою, Путін, який вочевидь не проти такої привітної зустрічі, відповідає на обійми взаємністю.

У підписі під публікацією журналіст відзначає, що, судячи зі всього, Лукашенко кал для аналізів здав, якщо йому все ж дозволили обняти Путіна.

Відео зустрічі Путіна та Лукашенко

У коментарях під дописом користувачі жартують, мовляв, перед обіймами з Путіним президенту Білорусі довелося три доби вимочуватися у хлорці. Інших занепокоїло питання, чому президенти під час обіймів не цілувалися.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Окрім цього в мережі встигли відмітити й розмір столу, за яким проходили перемовини лідерів, та висміяти його в тому ж ключі:

"За розмірами столу на зустрічах Путіна можна визначити, чи здавав його співрозмовник г**но перед зустріччю".

Як проходила зустріч президентів
Як проходила зустріч президентів

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський президент Володимир Путін почав ховатися від інших чиновників за "антиковідним" столом, довжина якого, м'яко кажучи, вражає.

Теги:
#Путін #Олександр Лукашенко #Зустріч #Аналізи
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